46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +6 Halbzeitfazit:

Der FC Bayern liegt im verlegten Pokalspiel bei Preußen Münster zur Pause mit 3:0 vorne und steuert klar auf die zweite Runde zu. Der Rekordmeister muss heute zwar personell improvisieren, da alle gelernten Innenverteidiger ausfallen, doch auch mit Goretzka und Mazraoui innen in der Kette haben die Gäste absolut alles im Griff. Der FCB spielt es ganz seriös runter und präsentiert sich im alten Preußenstadion sehr spielfreudig. Choupo-Moting, Laimer und Krätzig sorgten mit ihren Treffern für klare Verhältnisse. Einziger Wermutstropfen für Thomas Tuchel: Serge Gnabry musste schon nach elf Minuten mit einer Unterarmverletzung raus. Gleich geht's weiter mit der zweiten Hälfte!

45. +6 Ende 1. Halbzeit

45. +5 Frans Krätzig Bayern Tooor für Bayern München, 0:3 durch Frans Krätzig

Und die Ecke führt tatsächlich noch zum 0:3! Kimmich führt zunächst kurz aus, kriegt den Ball dann aber zurück und gibt auf Fünferhohe halbhoch scharf nach innen. Am ersten Pfosten läuft Krätzig ein, kommt zwischen zwei Verteidigern an den Ball und trifft aus kurzer Distanz etwas glücklich über Schenks Schienbein ins Tor.

45. +5 Die Bayern kommen nochmal und holen in der letzten Minute der angezeigten Nachspielzeit einen weiteren Eckball heraus.

45. +3 Daniel Kyerewaa Pr. Münster Gelbe Karte für Daniel Kyerewaa (Preußen Münster)

Kyerewaa will vorne mal ein bisschen Druck machen und kommt gegen Goretzka mit seiner Grätsche viel zu spät.

45. +2 Auf der anderen Seite macht es Keeper Schenk erneut stark und klaut dem dribbelnden Musiala am Fünfereck den Ball vom Fuß. Ihrem Keeper haben es die Gastgeber zu verdanken, dass sie hier nicht schon höher zurückliegen.

45. +1 Geht mal was nach einer Standardsituation für die Preußen? Nein! Marc Lorenz versucht es bei einem Freistoß aus über 30 Metern direkt und zimmert den Ball in die Münchner Zwei-Mann-Mauer.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

44. Da war mehr drin! München erobert den Ball im Gegenpressing und plötzlich ist Choupo-Moting zentral am Strafraum völlig frei. Bei der Ballannahme verspringt dann aber der Ball und Schenk greift problemlos zu.

42. Konrad Laimer ist nicht nur wegen seines Treffers einer der auffälligsten Bayern und kommt nun schon wieder an die Grundlinie durch. Die Flanke ist diesmal aber zu ungenau und landet in den Atmen von Schenk.

40. Konrad Laimer Bayern Tooor für Bayern München, 0:2 durch Konrad Laimer

Aber jetzt ist das Ding drin! Und da kann auch Johannes Schenk nichts machen. München schnürt Münster im eigenen Strafraum ein und Goretzka schlägt einen weiteren Diagonalball hinter die Kette, der am rechten Fünfereck runterkommt. Dort läuft Laimer ein und überlistet Schenk mit einer Kopfball-Bogenlampe, die genau neben dem Pfosten im langen Eck einschlägt.

39. Davies und Krätzig holen im Zusammenspiel auf dem linken Flügel einen Eckball heraus. Der Kanadier bringt den Ball von rechts mit links scharf nach innen und findet am ersten Pfosten Goretzka, der aus sieben Metern wuchtig aufs Tor köpft. Johannes Schenk reißt den linken Arm hoch und verhindert mit einer Glanzparade sensationell das 0:2!

37. Zu bemängeln ist beim FCB bisher vor allem die Qualität der Abschlüsse. Laimer kommt mal wieder an die Grundlinie durch und findet im Rückraum Musiala, der den ball aus zehn Metern aber nur zu Torhüter Schenk zurückschiebt.

36. Leon Goretzka vergisst mal kurz, dass man als Verteidiger auch mal letzter Mann ist und vertändelt den Ball leichtfertig. Allerdings passt Peretz auch diesmal auf, kommt weit aus seinem Kasten und bereinigt die Situation sofort wieder.

35. Nach einem langen Ball der Gastgeber muss Daniel Peretz mal wieder zupacken und macht das sehr souverän. Nach einem leichten Nervenflattern in der Anfangsphase wirkt der neue Keeper der Bayern bei seinen wenigen Einsätzen nun sehr sicher.

33. Weiter geht's! Und zwar mit dem gewohnten Bild. München schiebt an, ohne dabei einen allzu großen Aufwand zu betreiben oder hinten irgendwelche Risiken einzugehen.

31. Jetzt gibt es erstmal eine kurze Spielunterbrechung, da einige "Fans" etliche Tennisbälle auf den Rasen werfen, die nun erstmal weggeräumt werden. Ob sie damit irgendeinen Protest ausdrücken wollen oder vielleicht einfach nur Boris Becker huldigen, der auf Rasen ja am erfolgreichsten war, bleibt wohl ein Geheimnis.

30. Nach einer halben Stunde geht die Führung der Gäste natürlich in Ordnung. München hat deutlich über 70% Ballbesitz und spielt hier nahezu alleine. Münster hat noch nicht aufs Tor geschossen.

28. Der 20-jährige Frans Krätzig ist durchaus ein belebendes Element in der bayrischen Offensive, leistet sich aber noch zu viele Abspielfehler. Auch sein Steckpass für Coman ist zu scharf gespielt und landet im Toraus.

25. Erneut hebelt ein langer Ball die schwarz-grüne Fünferkette aus und Coman kann von rechts in den Sechzehner ziehen. Im Zentrum angekommen stellt Thomas Kok den Franzosen mit einem starken Tackling und klärt.

23. Münster läuft in dieser Phase viel hinterher und muss unheimlich viel investieren, um keine Lücken aufgehen zu lassen.

20. Nach ein paar Minuten mit etwas offensiveren Preußen haben die Gäste nun wieder die Kontrolle und legen sich den Gegner im letzten Drittel zurecht. Johannes Schenk pariert stark gegen Eric Maxim Choupo-Moting, der die Kugel nach Laimer-Hereingabe mit dem langen Bein aufs Tor geschickt hatte.

17. Jetzt mal die Hausherren! Ein abgefälschter Schuss fällt am Elfmeterpunkt runter und Batmaz sucht den schnellen Abschluss, doch Goretzka grätscht in bester Verteidigermanier dazwischen. Dann schmeißt sich Peretz auf das Leder und sorgt für Ruhe.

16. Trotz der personellen Probleme in der Abwehr und der frühen Verletzung von Gnabry hat der Rekordmeister hier absolut alles im Griff. Preußen Münster findet offensiv kaum statt und das zweite FCB-Tor scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.

14. Immer wieder kommen die Bayern mit hohen Bällen ebenso stark wie einfach hinter die Kette der Hausherren. Diesmal ist es Mazraoui, der Laimer rechts auf die Reise schickt. Dessen Hereingabe wird dann kurz vor dem einschussbereiten Choupo-Moting entschärft.

12. Krätzig fast mit dem perfekten Einstand! Nach Flanke von Coman köpft der Youngster am zweiten Pfosten aufs kurze Eck und Niko Koulis lenkt den Ball gerade noch neben den Pfosten. Erstaunlicherweise gibt es keine Ecke.

11. Frans Krätzig Bayern Einwechslung bei Bayern München: Frans Krätzig

11. Serge Gnabry Bayern Auswechslung bei Bayern München: Serge Gnabry

10. Serge Gnabry hat es nochmal versucht, doch es geht nicht weiter beim Offensivmann. Frans Krätzig übernimmt.

9. Eric Maxim Choupo-Moting Bayern Tooor für Bayern München, 0:1 durch Eric Maxim Choupo-Moting

Die Bayern schlagen früh zu! Kimmich schickt Tel mit einem langen Ball hinter die Kette. Der 18-Jährige wird weit nach außen abgedrängt, dreht dann aber an der Eckfahne Jano ter Horst ein und schlägt die Kugel scharf in die Box. Zwei Münchner und zwei Münsteraner gehen zum Ball, doch so richtig heran kommt keiner. Dann schaltet Choupo-Moting am schnellsten und netzt aus neun Metern trcoken ins linke Eck ein.

8. Jetzt kommen erstmals die Gastgeber mit etwas Tempo über die linke Seite. Benjamin Böckle kommt zur Flanke und findet heraus, dass Daniel Peretz im Münchner Tor noch nicht wirklich sicher wird. Mit einer Hand bugsiert der Israeli den Ball aber zu Kimmich, der dann klärt.

6. Gnabry muss nach dem Zusammenprall mit Münsters Keeper auf dem Rasen behandelt werden. Offenbar hat der FCB-Stürmer Probleme mit dem linken Unterarm.

5. Die Münchner lassen es für ihre Verhältnisse ruhig angehen und lassen den Ball erstmal durch die eigenen Reihen laufen. Dann chippt Innenverteidiger Goretzka den Ball in die Box und findet fast Gnabry, der aber von Keeper Schenk im Kampf um den Ball abgeräumt wird. Da kann man durchaus über einen Strafstoß reden, doch Schiri Jöllenbeck lässt laufen und einen VAR gibt es heute nicht. Glück für due Preußen!

3. Bei den Gästen ist Kimmich vor der Viererkette heute als einziger Sechser aufgeboten und davor tummeln sich die fünf Offensiven. Münster versucht sein Glück in einem 5-4-1 und zieht sich gegen den Ball geschlossen an den eigenen Strafraum zurück.

1. Mit leichter Verspätung rollt der Ball in Münster! Die Hausherren spielen in Schwarz-Grün, München trägt Weiß.

1. Spielbeginn

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck und seinen Assistenten Jonas Weickenmeier und Dr. Justus Zorn. Der Videobeweis kommt in der ersten Pokalrunde noch nicht zum Einsatz.

Nochmal zu den Aufstellungen: Laut Trainer Tuchel bilden bei den Bayern heute notgedrungen Noussair Mazraoui und Leon Goretzka die Innenverteidigung. Alle anderen Spieler dürfen auf ihren angestammten Positionen ran. Auch interessant: Da Stammtorhüter Max Schulze Niehues in diesen Stunden Vater wird und heute fehlt, hütet Johannes Schenk das Tor. Und der ist ausgerechnet eine Leihgabe vom heutigen Gegner Bayern München.

Im ersten Spiel nach dem traditionellen Wiesn-Besuch mit der Mannschaft will Thomas Tuchel den unterklassigen Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen. "Wir unterschätzen sie nicht. Wir haben Ansprüche, egal gegen welchen Gegner", stellte der FCB-Coach fest und ergänzte: "Wir bereiten uns gut und seriös vor, ganz egal wer auf der anderen Seite ist. Wir haben natürlich erstmal nichts zu gewinnen, und der Gegner nichts zu verlieren."

Hildmanns Vermutung, dass die Bayern nun schon besser eingespielt sind als zum Saisonauftakt, kommt nicht von ungefähr. Nachdem der Rekordmeister in den ersten Spielen noch einige Probleme hatte, lief es zuletzt deutlich runder. Beim erfolgreichen Champions-League-Auftakt gegen Manchester United (4:3) zeigte sich die Offensive schon äußerst spielfreudig, beim 7:0 gegen Bochum in der Liga überzeugte dann erstmals auch die Defensive. Neuzugang Harry Kane ist voll eingeschlagen und erzielte zuletzt gegen den VfL seinen ersten Dreierpack im roten Dress.

Trotz der Verlegung haben Hildmann und seine Spieler auch heute "natürlich große Lust" auf das Duell mit dem Rekordmeister. In der Liga ist der Aufsteiger solide gestartet und seit drei Wochen ungeschlagen. Auf einen 2:0-Erfolg beim SV Sandhausen folgte am Wochenende ein 1:1 vor heimischem Publikum gegen Mitaufsteiger Lübeck. Nun wollen die Preußen auch den großen FCB ärgern. "Nur Hase und Igel spielen bringt nichts", stellte Hildmann klar und forderte von seinem Team: "Ich will, dass wir mutig sind und nach vorne spielen wollen". Warum auch nicht? "Wunder gibt es immer wieder. Im Fußball ist alles möglich", so der 51-Jährige.

Neben den Genannten fällt beim FCB auch noch Thomas Müller mit einer Adduktorenverletzung aus. Daher sitzen mit Luca Denk und Taichi Fukui zwei Spieler aus der U23 auf der Bank.

Auch bei den Hausherren gibt es einen Wechsel zwischen den Pfosten, wo Johannes Schenk für Max Schulze Niehues (nicht im Kader) reinrückt. Außerdem beginnen Marc Lorenz und Jano ter Horst anstelle von Joel Grodowski und Rico Preißinger (beide Bank).

Gleich mal ein Blick auf die Aufstellungen: Die der Bayern hat es durchaus in sich, denn mit Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano und Min-jae Kim fallen alle etatmäßigen Innenverteidiger angeschlagen aus. Insgesamt gibt es fünf Wechsel im Vergleich zum Wochenende. Im Tor gibt erwartungsgenäß Neuzugang Daniel Peretz sein Debüt. Außerdem spielen Serge Gnabry, Leon Goretzka, Mathys Tel und Jamal Musiala für de Ligt und Kim sowie Harry Kane und Leroy Sané (beide Bank).

30 Erstrundenpartien wurden bereits absolviert, zwei stehen noch aus. Da der DFL-Supercup seit der vergangenen Saison am traditionellen DFB-Pokal-Wochenende vor dem Bundesligastart ausgetragen wird, müssen der FC Bayern und RB Leipzig nachsitzen. Und damit auch ihre Gegner. Für Münsters Coach Sascha Hildmann ist das ein klarer Nachteil. "Es ist schon so, dass wir durch die Verschiebung nun gegen eine zu diesem Zeitpunkt wohl schon besser eingespielte Münchner Mannschaft spielen. Am ursprünglichen Termin wäre der DFB-Pokal für den FC Bayern das erste Pflichtspiel der Saison gewesen, während wir vorher schon in der 3. Liga im Einsatz waren", stellte der Trainer der Hausherren fest.