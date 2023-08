1. DFB-Pokal-Runde Elfmeterschießen: Sandhausen wirft Hannover raus Stand: 11.08.2023 21:16 Uhr

Der SV Sandhausen hat am Freitagabend (11.08.23) mit Mut, Geschick und etwas Glück Hannover 96 aus dem DFB-Pokal-Wetbewerb befördert. Die Kurpfälzer setzten sich nach starker Leistung mit 4:2 im Elfmeterschießen durch. Nach regulärer Spielzeit hatte es 3:3 (1:2) gestanden.

Im Duell des Drittligisten mit Hannover brachte Louis Schaub die Gäste in Führung (27.), Halstenberg erhöhte per Freistoß (43.). Mit dem Pausenpfiff stellte Rouwen Hennings den Anschlusstreffer per Foulelfmeter her (45. +4). Tim Maciejewski ließ den SVS wieder hoffen (als Eigentor von Arrey-Mbio gewertet, 77.), ehe Cedric Teuchert die Niedersachsen erneut auf die Siegerstraße brachte (82.), aber Tim Knippings Kopfball schoss die Kurpfälzer in die Verlängerung (86.). Nach torloser Verlängerung erzielte im Elfmeterschießen Bekir El-Zein den glücklichen Siegtreffer.

Schläfriger Beginn

Die Partie begann schläfrig, die Niedersachsen zeigten sich bei ihren Chancen jedoch eiskalt. Die Kurpfälzer schienen zuerst gleichwertig, mussten dann aber den ersten Gegentreffer durch Louis Schaub hinnehmen: Einen Einwurf von links leitete Nicolo Tresoldi auf Cedric Teuchert weiter, der von links scharf an den Fünfmeterraum passte. Dort stand Schaub goldrichtig und musste aus fünf Metern nur noch einschieben.

Dann traf Halstenberg per Freistoß, als die Mauer der Sandhäuser seinen halbhohen Schuss durchließ. Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte ein Halten von Phil Neumann gegen David Otto für einen Foulelfmeter, den der routinierte Hennings sicher zum Anschlusstrefdfer verwandelte.

Weinkauf mit dickem Bock

Leo Weinkauf im Kasten der Gäste leitete den erneuten Ausgleich für Sandhausen ein, als eine Faustabwehr auf dem Oberschenkel von Maciejewski landete und am Ende von der Hacke von ght Arrey-Mbi ins Tor kullerte. Als Hannovers Teuchert SVS-Tormann Nicolai Rehnen mit einem platzierten Schuss ausguckte, wähnten sich "die Roten" im Vorteil. Doch Knipping setzte sich gegen Neumann bei einem Kopfball schön durch und köpfte zum 3:3 ein.

Verlängerung: Der Drittligist hat die Gäste im Griff

Sandhausen startete mit ordentlich Fahrt in die Verlängerung. Maciejewski kam zweimal aussichtsreich zum Abschluss, doch einmal parierte Neumann, dann drosch er den Ball aus kurzer Distanz weit drüber. Dann verzog El-Zein hauchdünn per Kopf. Auch im zweiten Abschnitt der Verlängerung zog der Sandhäuser mit viel Hoffnung ab, ließ dabei aber Präzision vermissen.

Im folgenden Elfmeterschießen ließ dann am Ende El-Zein die Sandhäuser jubeln. Zuvor hatte Max Besuschkow für H96 verschossen, und Sebastian Ernst war an Sandhausens Keeper Rehnen gescheitert.