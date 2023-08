1. DFB-Pokal-Runde Saarbrücken bezwingt Karlsruhe hauchdünn Stand: 11.08.2023 20:18 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken hat am Freitagabend (11.08.23) glücklich, aber mit einer starken Leistung die 2. Runde im DFB-Pokal erreicht. Die Saarländer schlugen den Karlsruher SC knapp mit 2:1 (0:0).

Die Zuschauer mussten bis zum Beginn der zweiten Spielhälfte warten, bis Tore fielen. Tim Civeja brachte die Gastgeber in Front (47.), KSC-Rückkehrer Lars Stindl glich für die Gäste aus (65.). Den umjubelten Siegtreffer erzielte Kai Brünker (90.).

Karlsruhe stark, aber nicht zwingend

Von Beginn trat der KSC als überlegene Mannschaft auf. Doch mehr als Halbchancen entstanden trotz des höheren Anteils an Ballbesitz nicht heraus. Der Zweitligist kam insgesamt mit zu wenig Tempo, sodass der FCS kompakt verteidigen und Situationen frühzeitig entschärfen konnte.

Die Saarländer konzentrierten sich auf ihre Abwehrarbeit, offensiv konnte man vom Drittligisten so gut wie gar nichts erkennen. Nach dem Seitenwechsel verwertete Civeja aber einen etwas missglückten Abwehrversuch von Robin Bormuth nach Zuspiel von Patrick Sontheimer. Der Saarbrücker traf mit einem schönen Schlenzer.

Stindl eiskalt

Als später der 1. FCS immer stärker wurde und das 2:0 in der Luft lag, schlug Stindl eiskalt zu: Nach einer Ecke faustete Keeper Tim Schreiber den Ball an die rechte Strafraumecke, von wo aus Stindl direkt abzog und unhaltbar zum Ausgleich verwandelte. Doch am Ende jubelte Saarbrücken, als Brünker aus einer unübersichtlichen Situation heraus aus kurzer Distanz den Siegtreffer bestellte.

Durch den Erfolg sichert sich Saarbrücken nach den 215.600 Euro in der 1. Runde dank des Weiterkommens weitere 431.200 Euro.