Zweiter Coup gegen Newcastle Kämpferische Dortmunder haben Achtelfinale im Blick Stand: 07.11.2023 20:36 Uhr

Zweites Champions-League-Gruppenspiel gegen Newcastle United, zweiter Coup: Dank einer mannschaftlich geschlossenen Leistung hat Borussia Dortmund nun sehr gute Chancen auf den Achtelfinal-Einzug.

Am Dienstag (07.11.2023) überzeugte der BVB, der bereits das Hinspiel in Newcastle mit 1:0 gewonnen hatte, sowohl kämpferisch als auch spielerisch und verdiente sich einen 2:0 (1:0)-Sieg. Die Tore erzielten Niclas Füllkrug (26.) und Julian Brandt (79.).

Mit dem Sieg hat Dortmund nun sieben Zähler auf dem Konto und führt die Tabelle der Gruppe F vorerst an. Die AC Mailand und Paris Saint-Germain spielen später am Abend gegeneinander (21 Uhr). Weil in der Champions-League-Gruppenphase der direkte Vergleich und nicht die Tordifferenz ausschlaggebend ist, sind die zwei Siege gegen Newcastle womöglich noch Gold wert, sollte es in der Tabelle zu Punktgleichheit kommen.

BVB startet stark: Offensivdrang, Ballbesitz, Disziplin

Der BVB startete ambitioniert. Dortmund übernahm nach der 0:4-Demütigung in der Liga gegen Bayern München die Initiative und ließ keinen Zweifel daran, den Fans im Westfalenstadion etwas bieten zu wollen. Die Borussia spielte sich im Angriffsdrittel fest und drückte die Briten in die Abwehrhaltung. Der BVB war besser postiert in den Zwischenräumen, Newcastle kam kaum mal über die Mittellinie.

So hatte das Team von Trainer Edin Terzic nach knapp 20 Minuten fast 75 Prozent der Ballbesitzanteile und gewann über 60 Prozent der Zweikämpfe. Dortmund, erneut ohne Kapitän Emre Can, der sich im Hinspiel verletzt hatte, war im Zentrum mit Felix Nmecha, Salih Özcan und Marcel Sabitzer körperlich präsent und passsicher. Auch der offensivere Brandt unterstützte in der Defensivarbeit vorbildlich.

Frischen Wind brachte darüber hinaus der neu in die Startelf gerückte Karim Adeyemi, der mit seiner Schnelligkeit Akzente setzte. Er scheiterte mit einem strammen Abschluss an Newcastle-Torwart Nick Pope (16.).

Newcastle nach Gegentor aktiver und gefährlich bei Standards

Dementsprechend war der BVB-Führungstreffer verdient. Ein Einwurf in der eigenen Hälfte fand Stürmer Füllkrug, der ablegte und sich anschließend auf den weiten Weg nach vorne machte. Er blieb in der Situation drin, spielte letztlich einen Zauber-Doppelpass mit Sabitzer im Strafraum und verdiente sich sein erstes Champions-League-Tor.

Danach ließ sich Dortmund aber zurückdrängen, Newcastle attackierte früher, spielte mutiger und präziser. Die "Magpies" erkämpften sich längere Ballbesitzphasen gegen immer passivere Gastgeber. Echte Gefahr kam aber nur bei Standards auf. Fabian Schär testete Gregor Kobels Reflexe nach einer Ecke (32.), auch Joelinton scheiterte per Kopf am BVB-Torwart (45.+1).

Borussia Dortmund übersteht Phase der Unterlegenheit

Die erste Offensivszene des zweiten Durchgangs ging ebenfalls aufs Konto von Newcastle, wo nun auch der überraschend nicht für die Startelf berücksichtigte Anthony Gordon ins Spiel gekommen war (46.). Der BVB bekam keinen Druck auf die Gäste im Spielaufbau. So hob Schär den Ball über die Dortmunder Viererkette in den Lauf von Valentino Livramento, Kobel entschärfte den Querpass (49.). Danach vergab Joelinton per Kopf eine Riesenchance (56.).

Es lag also noch ein hartes Stück Arbeit vor dem BVB, der erstmal viel Zeit damit verbrachte, als Kollektiv gegen den Ball zu arbeiten. In die Vorwärtsbewegung kam Dortmund nur noch punktuell, bis ein guter Distanzversuch von Brandt diese Phase durchbrach (58.). Die Borussia überstand die Phase der Unterlegenheit unbeschadet.

In der Schlussphase bekam Dortmund wieder mehr Freiheiten, eigene Angriffe vorzutragen. Newcastle zollte dem zwischenzeitlich höheren Tempo ein bisschen Tribut. Und das nutzte Brandt aus. Er wurde von Adeyemi auf die Reise geschickt und hatte auf einmal viel freie Fläche vor sich, dann schob er den Ball überlegt zum späteren Endstand ins Tor.

BVB in der Bundesliga beim VfB Stuttgart gefordert

Bevor es in der Champions League Ende November (28.11.2023, 21 Uhr) mit dem Gastspiel bei der AC Mailand weitergeht, stehen für Borussia Dortmund erstmal wieder Partien in der Bundesliga an. So gastiert der BVB am Samstag (15.30 Uhr) beim VfB Stuttgart. Dortmund ist punktgleich mit den Schwaben (21), steht aber wegen der schlechteren Tordifferenz auf Rang vier.