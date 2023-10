Top-Leistung in der Champions League BVB meldet sich eindrucksvoll zurück Stand: 26.10.2023 08:07 Uhr

Nach dem Stotterstart in die Champions League hat sich Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund am 3. Gruppenspieltag bei Newcastle United eindrucksvoll im Rennen um die K.o.-Runde zurückgemeldet.

Der 1:0 (1:0)-Auswärtssieg des BVB am Mittwoch (25.10.2023) war nach einer hochkonzentrierten Leistung total verdient. In der Tabelle der Gruppe F sind die beiden Teams jetzt punktgleich.

"Am Ende war es ein bisschen glücklich. Nichtsdestotrotz haben wir ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Aber es wird nicht einfacher. Wir müssen maximal punkten" , sagte Torhüter Gregor Kobel.

Keine lange Anlaufzeit in Newcastle

Das Spiel im St. James Park nahm vom Anpfiff weg volle Fahrt auf. Schon nach gut 60 Sekunden hatte Donyell Malen die erste Topchance für die Borussia, einen Alleingang auf halblinks schloss er aber zu unplatziert ab und scheiterte an Nick Pope.

Der Keeper von Newcastle stand in der 10. Minute dann gleich zweimal binnen Sekunden im Mittelpunkt, als er nach Vorarbeit von Marcel Sabitzer erst die Direktabnahme von Malen und dann den Abpraller des völlig freistehenden Niclas Füllkrug entschärfte - beide hatten aber auch zu zentral abgeschlossen.

Auch Dortmunds Keeper Kobel gleich gefordert

Nach den drei sehr guten Möglichkeiten hätte sich der BVB durch ein Missverständnis im Mittelfeld beinahe im Gegenzug selbst ins Hintertreffen gebracht. Doch Gregor Kobel rettete hervorragend gegen den frei durchgebrochenen Anthony Gordon.

Nach der atemlosen Anfangsphase beruhigte sich das Geschehen deutlich, beide Teams hatten zudem Verletzungspech: Bei den Magpies musste der Ex-Dortmunder Alexander Isak früh raus, beim BVB traf es Emre Can, der mit starken Schmerzen im rechten Knie in der 43. Minute vom Feld humpelte.

Can gab immerhin nach der Partie Entwarnung: "Geht schon. Nicht so schlimm" , sagte der Kapitän in der Interviewzone auf dem Weg zum Mannschaftsbus.

Schlotterbeck mit Klasse-Vorarbeit für Nmecha

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte wurden die Dortmunder dann aber doch noch für ihren sehr guten Auftritt belohnt. Und die Führung entsprang genau aus der Spielidee, die sich Edin Terzic vorgestellt hatte: Ballereroberung in der eigenen Hälfte in diesem Fall durch Nico Schlotterbeck, schnelles vertikales Spiel in die Spitze und ohne Umwege den Abschluss suchen: Felix Nmecha übernahm das technisch hochwertig und ließ Pope keine Chance.

Im zweiten Durchgang wirkte Newcastle zunächst lange Zeit ratlos, der BVB mit Mats Hummels und Schlotterbeck in der Zentrale verteidigte weiter herausragend. Erst ein Fehler im Mittelfeld von Füllkrug sorgte wieder für Gefahr, weil auch die Gastgeber genau auf diese Momente warteten - doch Kobel reparierte mit einer Weltklasseparade den Schaden gegen Callum Wilson (57.).

Latte rettet für den BVB und Kobel

Danach erhöhten die Magpies zwar nochmal den Druck, aber weil beispielsweise auch Marco Reus und Füllkrug immer wieder die Wege nach hinten mitmachten, gab es so gut wie keine Torchancen. Erst vier Minuten vor Schluss wurde es nochmal hörbar eng: Wilson scheiterte mit einem Kopfball an der Latte, Kobel konnte der Kugel nur hinterherstaunen.

Auch in der 94. Minute krachte ein Ball von Gordon, den Sébastien Haller abgefälscht hatte, nochmal ans Dortmunder Aluminium und von dort zurück ins Feld - dieses Glück hatte sich der BVB aber auch vollauf verdient.