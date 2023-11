In dieser Gruppe kann wirklich jeder jeden schlagen. Dortmund hat gegen PSG verloren, dann hat Newcastle gegen PSG gewonnen und dann hat Dortmund gegen Newcastle gewonnen. Nur der AC Mailand ist bisher noch etwas schwierig einzuschätzen. Die Italiener haben gegen Dortmund und Newcastle 0:0 gespielt und gegen PSG 0:3 verloren. Vor diesem 4. Spieltag können also noch keine Prognosen über das Weiterkommen abgegeben werden.

Bei Newcastle herrscht momentan die komplett gegenteilige Gefühlslage. Die Magpies kommen mit zwei sehr guten Spielen im Rücken nach Dortmund. Zunächst gewannen sie am vergangenen Mittwoch mit 3:0 bei Manchester United und zogen dadurch ins Viertelfinale des League Cups ein. Dann folgte am Samstag ein 1:0-Sieg in der Premier League gegen das bis dahin ungeschlagene Arsenal. Die Mannschaft von Eddie Howe befindet sich also in guter Verfassung und sie hat in dieser Saison schon bewiesen, dass sie jeden Gegner schlagen kann.