Champions League Überraschung in Hamburg - Donezk ärgert Barcelona Stand: 07.11.2023 20:41 Uhr

Ein Punkt hätte dem FC Barcelona am Dienstag (07.11.2023) in Hamburg gegen Schachtjar Donezk ausgereicht, um vorzeitig das Achtelfinale der Champions League zu erreichen. Daraus wurde nichts.

Das einzige Tor des Abends erzielte Danylo Sikan, 22, für Donezk. Sikan, der von Januar bis Juni 2022 für Hansa Rostock in der 2. Fußball-Bundesliga gespielt hatte, traf in der 40. Minute per Kopf zum 1:0 (1:0)-Endstand.

"Barca" hätte mit einem Punktgewinn das vorzeitige Weiterkommen sichern können, doch daraus wurde nichts. Mit neun Punkten bleibt Barcelona zunächst Tabellenführer, der FC Porto spielt erst am Abend gegen Royal Antwerpen. Vom Achtelfinale darf nach dem zweiten Sieg im vierten Spiel auch Donezk träumen.

Donezk und Heimspiele, die keine Heimspiele sind

Donezk trägt seine Heimspiele in der Königsklasse diese Saison in Hamburg aus, wobei von einem Heimspiel eigentlich nicht die Rede sein kann. So sieht das auch der Trainer Marino Pusic. Er sagt: "Du kannst es nicht Heimspiel nennen."

Schon seit 2014 hat der Klub auf europäischer Bühne nicht mehr in Donezk gespielt, nach dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 wich der Klub zunächst nach Warschau und nun nach Hamburg aus. Am 28. November steht an der Elbe noch die Partie gegen Royal Antwerpen aus Belgien auf dem Programm.