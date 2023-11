Champions League, 4. Spieltag Welche Entscheidungen jetzt schon fallen können Stand: 06.11.2023 15:09 Uhr

Die erste Hälfte der Gruppenphase in der Champions League ist vorbei und schon am 4. Spieltag können sich die ersten Teams für die K.o.-Runde qualifizieren. Ein Überblick über die Situationen in den Gruppen.

Bei drei von vier deutschen Vereinen ist es sogar recht wahrscheinlich, dass sie schon am Dienstag- oder Mittwochabend wissen, ob sie auch im nächsten Jahr in der Königklasse dabei sein werden oder nicht. Insgesamt gibt es nur noch zwei Gruppen, bei denen ausgeschlossen ist, dass sich eine Mannschaft schon an diesem Spieltag vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert.

Gruppe A - Bayern kann sogar schon Gruppensieger werden

Neun Punkte und 9:5 Tore - der FC Bayern München ist perfekt in die Gruppenphase der Champions League gestartet und hat dank der übrigen Ergebnisse nun auch die Chance, sich sehr entspannte abschließende Spiele in dem Wettbewerb zu bescheren. Gewinnt das Team von Trainer Thomas Tuchel am Mittwoch (08.11.2023) auch das Rückspiel gegen Galatasaray, ist es sicher im Achtelfinale. Sollte zeitgleich auch noch Manchester United beim FC Kopenhagen nicht gewinnen, ist dem deutschen Rekordmeister sogar der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen.

Weitere Entscheidungen können an diesem Spieltag nicht fallen. Mit einer Niederlage gegen Man United hätte Kopenhagen (derzeit nur ein Punkt) aber nur noch äußerst theoretische Chancen auf das Weiterkommen.

Gruppe B - Veredelt Arsenal seine CL-Rückkehr?

Obwohl der FC Arsenal am zweiten Spieltag überraschend bei RC Lens (1:2) verlor, kann der englische Vizemeister auch bereits das Ticket für die nächste Runde buchen. Gewinnt Arsenal (seit der Saison 2016/17 erstmals wieder dabei) am Mittwoch gegen den FC Sevilla und PSV Eindhoven nicht in Lens, steht die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta sicher im Achtelfinale.

Lens wäre bei einem Sieg zwar noch nicht sicher qualifiziert, die Chance aber gerade bei einem parallelen Arsenal-Erfolg enorm groß. Dann hätte das französische Überraschungsteam auf Sevilla und Eindhoven sechs Punkte Vorsprung und benötigt nur noch einen Zähler.

Gruppe C - Unions letzte Chance auf die theoretische Chance

Zwölf Pflichtspiele hat Union Berlin in Folge verloren - und darunter waren auch die drei Partien in der Champions League. Entsprechend minimal ist die Möglichkeit, es in die K.o.-Phase zu schaffen, aber noch ist sie da. Sollte es bei SSC Neapel keinen Sieg geben, gäbe es auch die aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs nicht mehr.

Dagegen sicher weiter wäre Real Madrid aus dem gleichen Grund bereits mit einem Punktgewinn gegen Sporting Braga. In der Champions League entscheidet bei Punktgleichheit in erster Instanz der direkte Vergleich, den die Königlichen nach dem Hinspielsieg in Portugal auch im Falle eines Unentschiedens gewonnen hätten.

Gruppe D - Vorjahresfinalist Inter vor der Qualifikation

In dieser Gruppe könnten nach diesem Spieltag tatsächlich schon die beiden Teams, die weiterkommen, feststehen. Gewinnen Real Sociedad San Sebastian (gegen Benfica Lissabon) und Inter Mailand (bei RB Salzburg), sind sie im Achtelfinale. Dann geht es in den letzten beiden Spielen noch darum, ob Vorjahresfinalist Inter oder die Spanier als Gruppensieger weiterkommen.

Lissabon um Trainer Roger Schmidt helfen dagegen nur noch Siege. Punktet Mailand in Salzburg und Benfica gewinnt nicht, ist das Weiterkommen in der Champions League ebenfalls nicht mehr möglich.

Gruppe E - Celtic Glasgow unter Druck

Auch nach dem vierten Spieltag wird hier kein Team bereits sicher im Achtelfinale stehen. Die einzige Entscheidung, die fallen kann, ist, dass sich Celtic Glasgow im Falle einer Niederlage bei Atletico Madrid und eines Sieges von Feyenoord Rotterdamm bei Lazio Rom nicht mehr für die K.o.-Phase in der Königsklasse qualifizieren kann.

Gruppe F - BVB mittendrin im Rennen um die K.o.-Runde

Die Konstellation aus Borussia Dortmund, Paris St. Germain, Newcastle United und AC Mailand wurde im Vorfeld gerne als "Todesgruppe" ausgerufen und nach der ersten Hälfte stellt sich zumindest heraus, dass es die ausgeglichenste Kombination ist. Egal, wie die Partien am vierten Spieltag ausgehen - kein Team wird sich vorzeitig qualifizieren können, ebenfalls muss keine Mannschaft die Hoffnung auf das Achtelfinale begraben.

Gruppe G - Leipzig und Man City vor dem Weiterkommen

Es besteht die Möglichkeit, dass nach den kommenden Spielen die beiden Erstplatzierten bereits feststehen. RB Leipzig ist mit einem Sieg am Dienstag (07.11.2023) bei Roter Stern Belgrad schon weiter, wenn Manchester City gegen die Young Boys Bern gewinnt. Den "Citizens" reicht im Falle eines Leipziger Punktgewinns jedoch auch schon ein Unentschieden für die frühzeitige Qualifikation für die nächste Runde.

Gruppe H - Barca fehlt nur noch ein Punkt

Nach drei Startsiegen geht der FC Barcelona äußerst komfortabel in die zweite Hälfte der Gruppenphase. In Hamburg gegen Schachtjar Donezk braucht die Mannschaft um Torhüter Marc-Andre ter Stegen nur noch einen Punkt, um den Einzug ins Achtelfinale schon perfekt zu machen.

Einen Sieg braucht dagegen Royal Antwerpen beim FC Porto. Weil die Belgier das Hinspiel im eigenen Stadion verloren haben, wäre aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs auch ein Punkt zu wenig, um die theoretische Chance auf das Weiterkommen aufrechtzuerhalten.