Mitte der ersten Hälfte hatte der BVB endgültig den Respekt vor der emotionalen Atmosphäre abgelegt: Zuerst fehlte bei einer Kombination von Julian Brandt, Reus und Haaland noch die Präzision, dann aber zeigte sich die Borussia von ihrer Schokoladenseite: Nach einem Pass von Mahmoud Dahoud aus dem zentralen Mittelfeld ließ Meunier von rechts prallen für Bellingham, der aus halbrechter Positon im Strafraum mit einer schönen Bewegung mit rechts flach zum 0:1 einschoss.

BVB setzt nach - Bellingham mit Galavorstellung

Und Dortmund setzte direkt nach: Zuerst vergab Haaland, Sekunden später verhinderte Besiktas-Tormann Ersin mit einem Reflex nach einem abgefälschten Schuss von Reus den höheren Rückstand für die Türken.

Doch dann war es wieder Bellingham, der maßgeblich am 2:0 für Schwarz-Gelb beteiligt war: Nach einem Einwurf von Raphael Guerreiro von der linken Seite tanzte der Brite im Strafraum seinen Gegenspieler aus und passte perfekt auf den sechs Meter vor dem Tor lauernden Haaland: Direktabnahme mit links, Ersin war diesmal chancenlos.

Besiktas nach der Pause mit mehr Spielanteilen

Auch nach der Pause (einziger Dortmunder Wechsel: Axel Witsel für Julian Brandt) ließen die Dortmunder nicht nach: Guerreiro und Dahoud versuchten sich mit Fernschüssen: erfolglos. Und Besiktas? Steckte nicht auf. Der weitgehend unauffällige Miralem Pjanic und auch Rachid Ghezzal versuchten sich aus der Distanz, ohne jedoch die Dortmunder Führung in Gefahr zu bringen.

Allerdings ließ die Konzentration der Gäste zunehmend nach - was in der 67. und 68. Minute durch zwei Chancen durch Batshuayi fast bestraft worden wäre: Einmal machte erneut Kobel die Chance des Belgiers zunichte, danach verpasste Batshuayi ein Zuspiel nur knapp.

Am Ende muss der BVB doch noch zittern

Um die 70. Minute schaltete sich dann Trainer Rose wieder aktiv ins Geschehen ein: Mit den Auswechslungen von Hummels (angeschlagen), Bellingham und Malen störte er die jetzt immer stärken werdenden Istanbuler in ihrem Rhythmus. Haaland erzielte nach passgenauem Zuspiel des eingewechselten Youssoufa Moukoko fast das 0:3 - doch wieder war Ersin zur Stelle.

Plötzlich entstand in der auf sieben Minuten angesetzten Nachspielzeit noch einmal Spannung: Nach einem Freistoß von Pjanic von der rechten Seite kam Verteidiger Fancisco Montero frei zum Kopfball und verkürzte aus türkischer Sicht zum 1:2. In der Schlussphase probierten es die Hausherren noch einmal mit aller Macht - doch der BVB rettete den Sieg über die Zeit.

Für Dortmund geht es in der Champions League in zwei Wochen zuhause gegen Sporting Lissabon weiter (28.09.2021, 21 Uhr), Besiktas tritt bei Ajax Amsterdam an. In der Bundesliga spielt der BVB am Sonntag (19.09.2021, 17.30 Uhr) zuhause gegen Union Berlin.

jo | Stand: 15.09.2021, 20:43