Ab diesem Zeitpunkt schien es für den deutschen Rekordmeister besser zu laufen: Auf Zuspiel von Leon Goretzka traf Sané aus halblinker Position nur den rechten Pfosten. Doch kurz vor der Pause fast der Anschlusstreffer: De Pena, einziger Nicht-Ukrainer in der Startelf der Gäste, kam bei einem Konter halblinks zum Abschluss, aber Neuer klärte in Weltklassemanier. Die Bayern verloren leicht die Konzentration, aber auch ein Abschluss von Mykola Schaparenko wurde vom Kapitän souverän entschärft.

Nach der Pause fast der Anschluss

Der 76 Jahre alte Trainer der Gäste, Lucescu, verordnete Dynamo Kiew in der Pause mehr Einsatz. Und gleich nach dem Wiederanpfiff musste der Bayern-Tormann schon wieder retten, diesmal im Herauslaufen gegen Tsygankov.

Doch die Münchner sammelten sich: Kimmich scheiterte nach schöner Kombination aus der Nähe des Elfmeterpunktes, Sané legte sich wenig später den Ball einen Tick zu weit vor. In der Folge vergab Gnabry nach Alphonso-Davies-Flanke per Kopf. Und dann das 3:0: Aus einer Kontersituation heraus schickte Sané Gnabry halbrechts auf die Reise, und der vollstreckte aus vollem Lauf mit einem Kracher unter die Latte des ukrainischen Tores.

Sané mit kuriosem Tor

Doch damit nicht genug: Die Bayern spielten weiter und schienen mit dem fortlaufenden Spiel noch mehr Torhunger zu entwickeln. Und die Zuschauer, die an diesem Abend ein ums andere Mal vor Begeisterung klatschen durften, wurden noch ein weiteres Mal fußballerisch verwöhnt: Sané setzte an der linken Außenlinie scheinbar zu einer Flanke an, nachdem er das Aufrücken der Mitspieler genau taxiert hatte. Doch quasi mit einem No-look-Schuss aufs Tor düpierte der Nationalspieler den gegnerischen Keeper. "Nein, es war keine Absicht" , sagte Sané ehrlich nach der Partie, "ich wollte flanken. Da habe ich Glück gehabt." Den Schlusspunkt setzte Choupo-Moting nach passgenauer Flanke von Benjamin Pavard per wuchtigem Kopfball.

Die Bayern gegen Frankfurt, Kiew im Topduell gegen Donezk

In der Liga tritt der FC Bayern jetzt zuhause gegen Eintracht Frankfurt an (03.10.21, 17.30 Uhr), international geht es erst in drei Wochen weiter, dann sind die Münchner zu Gast bei Benfica Lissabon (20.10.21, 21.00 Uhr). Kiew hat am Sonntag das Topduell gegen Donezk vor der Brust.

jo herold | Stand: 29.09.2021, 23:26