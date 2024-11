Nach Ronaldo und Messi Lewandowski erzielt 100. Champions-League-Tor Stand: 26.11.2024 23:24 Uhr

Robert Lewandowski ist in einen erlesenen Kreis vorgestoßen: Als dritter Spieler der Champions-League-Historie knackte der 36 Jahre alte Starstürmer des FC Barcelona die 100-Tore-Marke.

Am fünften Spieltag der laufenden Königsklassen-Saison traf Lewandowski gegen Stade Brest nach zehn Minuten per Foulelfmeter zum 1:0 und und feierte sein Tor-Jubiläum. In der 92. Minute machte er mit seinem 101. Treffer sogar noch den 3:0-Sieg perfekt. Nur Cristiano Ronaldo (140 Tore) und Lionel Messi (129) liegen in der ewigen Torjägerliste noch vor dem Polen.

Tore-Start beim BVB, meiste Treffer für die Bayern

Den Großteil seiner Champions-League-Treffer hat Lewandowski für den deutschen Rekordmeister Bayern München erzielt. Zwischen 2014 und 2022 traf er 69-mal für die Bayern, ehe er nach Barcelona wechselte. In der Saison 2019/20 wurde er mit 15 Toren das bisher einzige Mal Torschützenkönig in der Königsklasse.

Seine ersten Treffer im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb hatte Lewandowski für Borussia Dortmund (17) geschossen, für Barcelona sind es jetzt 15 Champions-League-Tore.