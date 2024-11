PSG droht vorzeitiges Aus Kim köpft FC Bayern in der Champions League wieder auf Kurs Stand: 26.11.2024 22:56 Uhr

In der Bundesliga fegt der FC Bayern München über seine Gegner - und jetzt hat er auch in der Champions League seine Klasse gezeigt. Gegen Paris St. Germain gab es dank Min-Jae Kims Treffer (38.) einen verdienten 1:0 (0:0)-Sieg. Das Ergebnis war schmeichelhaft für die Gäste, die über eine halbe Stunde lang in Unterzahl spielen mussten.

Damit verbesserte der Rekordmeister, der seine einzigen Saisonniederlagen in der Königsklasse bei Aston Villa (0:1) und dem FC Barcelona (1:4) hinnehmen musste, seine Bilanz auf neun Punkte und rückte vorerst auf Rang elf vor. Bei PSG schwinden dagegen mit vier Punkten die Hoffnungen auf das Weiterkommen - auch, weil mittlerweile die Unterschiede zu Topteams wie den Bayern sehr offensichtlich sind.

Comans Super-Solo wird nicht belohnt

Schon in der siebten Minute hätte Jamal Musiala den überlegenen Bundesliga-Tabellenführer in Führung bringen müssen, doch frei vor dem Tor schloss der Nationalspieler so ungenau ab, dass PSG-Keeper Matvey Safonov parieren konnte. Joshua Kimmich hatte seinen Teamkollegen mit einem Traumpass bedient.

Auch in der Folge spielten nur die Bayern, während sich Paris aufs Kontern beschränkte, bei seinen Gegenangriffen trotz einiger Fehler der Münchner aber nicht allzu gefährlich wirkte. Für das nächste Highlight sorgte dann Kingsley Coman, der sich im Slalom durch die gesamte PSG-Defensive dribbelte, dann aber knapp das kurze Eck verfehlte (28.).

Kim profitiert von Safonov-Patzer

Im Anschluss an diese Situation hatten die Gäste ihre einzigen gefährlichen Momente. Erst verzog Warren Zaire-Emery aber deutlich (29.), dann parierte Manuel Neuer einen Schuss von Ousmane Dembele und hatte Glück, dass der Nachschuss von Joao Neves aus 20 Metern knapp an seinem Gehäuse vorbeirauschte (32.).

Und dann belohnten sich die Bayern für ihren starken Auftritt - sie brauchten aber wieder ein wenig Unterstützung. Nach einer direkt aufs Tor gezogenen Kimmich-Ecke boxte Safonov den Ball genau auf den Kopf von Kim, der aus sechs Metern unbedrängt einnetzte (38.). Noch verdienter wurde diese Führung, als Coman (41.) nach 60-Meter-Traumpass von Neuer und Sané gleich dreimal in der Nachspielzeit weitere Chancen vergaben.

Gelb-Rot für Dembele macht es Bayern leicht

Ohne eigenes Dazutun wurde die Wahrscheinlichkeit auf den Sieg zehn Minuten nach der Pause größer. Dembele sah nach einem Foul an Alphonso Davies seine zweite Gelbe Karte und sorgte dafür, dass PSG die letzten 34 Minuten plus Nachspielzeit in Unterzahl angehen musste (57.). Coman verpasste wenig später aus zehn Metern die große Gelegenheit, Nutzen daraus zu schlagen.

Der eingewechselte Michael Olise - Sané hatte diesmal den Vorzug vorm Franzosen bekommen - vergab die nächste Chance (73.), nur Sekunden später lenkte Safonov einen Schuss von Musiala klasse an den Pfosten (74.). München verpasste es in dieser Phase mehrfach für die vorzeitige Entscheidung zu sorgen, strahlte aber eine derartige Dominanz aus, dass der Sieg nicht zu wackeln schien.

Ein Schuss von Neves (85.) sorgte noch für ein wenig Aufregung, insgesamt hatten die Bayern aber wenig Mühe damit, wenigstens den knappen Vorsprung ins Ziel zu bringen. Spätestens in der K.o.-Phase, die wieder deutlich nähergerückt ist, dürfen sich die Münchner einen solchen Chancenwucher aber nicht mehr erlauben.