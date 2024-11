Zweite Hälfte der Ligaphase Aussichten und Restprogramm - deutsche Klubs in der Champions League Stand: 25.11.2024 14:13 Uhr

In der Champions League geht es weiter mit der zweiten Hälfte der Ligaphase. Noch vier Spieltage haben zwei deutsche Mannschaften Zeit, sich mindestens auf den 24. Platz vor zu arbeiten.

Die reformierte Champions League hat die erste Hälfte der Ligaphase hinter sich, am Dienstag (26.11.2024) geht es in der europäischen Eliteliga der 36 Klubs weiter. Von den deutschen Mannschaften wäre nach aktuellem Stand nur Borussia Dortmund direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Der FC Bayern München und Bayer Leverkusen würden in einer Zwischenrunde die Gelegenheit erhalten, in die Runde der letzten 16 einzuziehen. Mit dem VfB Stuttgart und RB Leipzig wären zwei Klubs ausgeschieden, es gibt auch keinen "Abstieg" in die Europa League mehr.

Das neue Format hat aber zur Folge, dass schon ein Spieltag vieles durcheinander wirbeln kann. So ist bei noch vier Spielen pro Team noch jede Menge möglich.

Nochmal zur Erinnerung: Die ersten acht Mannschaften der Tabelle ziehen direkt ins Achtelfinale ein. Die Mannschaften auf den Plätzen neun bis 24 landen spielen in Hin- und Rückspiel weitere Teilnehmer aus. Bei der Auslosung werden die Teams von Platz neun bis 16 gesetzt. Sie haben im Rückspiel Heimrecht, was als Vorteil gilt und statistisch auch so belegt ist.

Für die Mannschaften auf den Plätzen 25 bis 36 ist die Champions League 2024/25 nach dem letzten Spieltag am 29. Januar, an dem 18 Spiele parallel ausgetragen werden, vorbei.

Borussia Dortmund (7. Platz, 9 Punkte, 13:6 Tore)

Borussia Dortmund belegt als derzeit bester deutscher Klub den siebten Platz. Im Kampf um einen der besten acht Plätze steht ein Schlüsselspiel an. Der BVB gastiert bei Dinamo Zagreb, das zum Start 2:9 beim FC Bayern verlor, aber nun sieben Punkte auf dem Konto hat, nur zwei weniger als die Dortmunder.

Restprogramm Borussia Dortmund Datum Gegner (auswärts/heim) 27.11. Dinamo Zagreb (A) 11.12. FC Barcelona (H) 21.01. FC Bologna (A) 29.01. Schachtar Donezk (H)

Bayer Leverkusen (13. Platz, 7 Punkte, 6:5 Tore)

Der Deutsche Meister Bayer Leverkusen hat noch drei Heimspiele und dürfte daher keine Mühe habe, zumindest unter die besten 24 Mannschaften zu kommen.

Restprogramm Bayer Leverkusen Datum Gegner (auswärts/heim) 26.11. RB Salzburg (H) 10.12. Inter Mailand (H) 21.01. Atlético Madrid (A) 29.01. Sparta Prag (H)

FC Bayern München (17. Platz, 6 Punkte, 11:7 Tore)

Niederlagen bei Aston Villa und dem FC Barcelona haben den FC Bayern unter Zugzwang gesetzt. Zur direkten Qualifikation müssen vermutlich noch mindestens drei Siege her.

Restprogramm FC Bayern München Datum Gegner (auswärts/heim) 26.11. Paris Saint-Germain (H) 10.12. Schachtar Donezk (Gelsenkirchen*) 22.01. Feyenoord Rotterdam (A) 29.01. Slovan Bratislava (H)

* Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine trägt Donezk die Heimspiele in Gelsenkirchen aus

VfB Stuttgart (27. Platz, 4 Punkte, 3:6 Tore)

Das Restprogramm gibt dem VfB Stuttgart alle Möglichkeiten, noch unter die besten 24 Mannschaften zu kommen. Die drei kommenden Gegner haben jeweils noch keinen Punkt auf dem Konto.

Restprogramm VfB Stuttgart Datum Gegner (auswärts/heim) 27.11. Roter Stern Belgrad (A) 10.12. Young Boys Bern (H) 21.01. Slovan Bratislava (A) 29.01. Paris Saint-Germain (H)

RB Leipzig (32. Platz, 0 Punkte, 4:9 Tore)

Es ging mit schwierigen Gegnern wie Juventus und Liverpool los, und es wird in der zweiten Hälfte kaum einfacher. Die Niederlage bei Celtic Glasgow könnte den Leipzigern sehr weh tun.

Restprogramm RB Leipzig Datum Gegner (auswärts/heim) 26.11. Inter Mailand (A) 10.12. Aston Villa (H) 22.01. Sporting Lissabon (H) 29.01. Sturm Graz (A)