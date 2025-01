Bittere Pleite in Madrid Leverkusen leidet bei Atletico - und verliert in letzter Sekunde Stand: 21.01.2025 23:28 Uhr

Bayer 04 Leverkusen hat eine bittere Niederlage bei Atletico Madrid kassiert. In einer überaus hitzig geführten Partie war die Werkself lange Zeit das bessere Team.

Bayer 04 Leverkusen hat im Kampf um das direkte Achtelfinal-Ticket in der Champions League einen Rückschlag erlitten: Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso unterlag am Dienstagabend (21.1.2025) bei Atletico Madrid in einer überaus hitzigen Partie mit 1:2 (1:0).

Allerdings dürften Verantwortliche und Spieler überaus verärgert über diese Niederlage sein, denn die Werkself spielte rund 50 Minuten lang in Überzahl und hatte sich zudem eine große Überlegenheit herausgespielt.

Am Ende sorgten zwei Unachtsamkeiten und viel Hektik dafür, dass die Leverkusener im Estadio Metropolitano als Verlierer den Platz verließen. Julián Alvarez war der entscheidende Spieler bei den Spaniern.

Tah: "Das tut doppelt weh"

"Wir haben es nicht erwachsen genug nach Hause gespielt. Es ist brutal wichtig, dass man den kühlen Kopf bewahrt und dem Gegner noch das Gefühl gibt, das ist für sie was drin. Das tut natürlich doppelt weh" , sagte Bayer-Verteidiger Jonathan Tah.

Damit nach dem 8. und letzten Spieltag der Ligaphase die direkte Qualifikation unter den ersten acht Teams Realität wird, benötigen die Leverkusener gegen Sparta Prag am Mittwoch in einer Woche (21 Uhr) unbedingt einen Sieg.

Robuste Defensivkünstler

Die Leverkusener übernahmen - wie gewohnt - von Beginn an die Spielkontrolle. Die Madrilenen ließen den Gegner gewähren, bildeten eine nur sehr schwer zu überwindende Abwehrmauer. So lief der Ball zügig durch die Reihen der Werkself, ohne dass dabei auch nur eine erwähnenswerte Torannäherung in den ersten Minuten heraus sprang.

Atletico setzte auf mannschaftliche Geschlossenheit und versuchte in den wenigen Umschaltsituationen mit langen, diagonalen Bällen hinter die Leverkusener Abwehrkette zu kommen, um dann die Angreifer Alvarez und Antoine Griezman ins Spiel zu bringen.

Die Leverkusener mussten höllisch aufpassen, das sie von den Spaniern nicht überrascht wurden. Zum anderen hatten sie es gegen die robusten Defensivkünstler schwer, ihre technische Überlegenheit gewinnbringend einzubringen.

Barrios sieht Rot

Nach 16 Minuten hatte Piero Hincapié die erste Torchance nach Rückpass von Álex Grimaldo, aber der Leverkusener hämmerte den Ball aus rund zehn Metern weit über das Tor. Nur zwei Minuten später erzielte Nathan Tella - nach gleichem Muster - die vermeintliche Führung, allerdings entschied Schiedsrichter Davide Massa auf Abseits.

Die Überlegenheit des Alonso-Teams wurde immer größer, allerdings fehlte es Florian Wirtz und erneut Tella weiterhin an Genauigkeit im Abschluss.

Nach 25 Minuten schwächte sich Atletico dann selbst, weil Offensivmann Pablo Barrios nach überhartem Einsteigen gegen Nordi Mukiele die Rote Karte sah.

Hincapie trifft per Kopf

Die Partie spielte sich ab diesem Zeitpunkt der Leverkusener Überzahl fast nur noch rund um den Strafraum der hitzig agierenden Madrilenen ab. Entlastung für das Team von Trainer Diego Simeone gab es kaum noch. Die technische Überlegenheit der Werkself war frappierend.

Das 1:0 war überfällig - und fiel in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte. Die Leverkusener hielten den Druck hoch, Mukieles Flanke fand Hincapie am langen Pfosten, der per Kopf aus fünf Metern zur verdienten Führung verwandelte (45.+2).

Überraschender Ausgleich

Nach der Pause setzte sich das Bild fort. Leverkusen bestimmte die Partie, Atletico versuchte das Schlimmste zu verhindern. Der zweite Treffer lag in der Luft - und es kam doch anders. Ein unachtsamer Moment der Leverkusener genügte den Spaniern, den Ausgleich zu erzielen.

Nach einem unvollendet beendeten Konter der Gäste benötigte Atletico nur einen langen Ball. Alvarez hatte gegenüber Jonathan Tah Geschwindigkeitsvorteile und verwandelte zum völlig überraschenden 1:1 (52.).

Viel Hektik in der Partie, Hincapie sieht Gelb-Rot

Danach schafften es die Atletico-Spieler, viele Emotionen in die Partie zu bekommen und noch mehr Hektik zu verbreiten. Damit hatte das Alonso-Team zu kämpfen und verlor für gut 15 Minuten seine Linie. Die Madrilenen erreichten mit ihrer übertriebenen Theatralik ihr Ziel. Von der Überzahl war nichts mehr zu sehen.

Zu allem Überfluss zeigte Schiedsrichter Massa Bayer-Verteidiger Hincapie nach einem Foulspiel an Giuliano Simeone Gelb-Rot (76.).

Danach beruhigte sich die Partie wieder, auch wenn beide Teams um jeden Meter auf dem Rasen kämpften. Und dann fiel doch noch der Siegtreffer für die Gastgeber.

Alvarez fiel der Ball eher zufällig vor die Füße, der Angreifer nahm die Kugel gedankenschnell auf, umkurvte Torhüter Matej Kovar und schob zum überaus glücklichen 2:1 (90.) für Atletico ein.