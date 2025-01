Sieg gegen Sporting Leipzig kann doch noch Champions League Stand: 22.01.2025 20:42 Uhr

RB Leipzig hat mit einem 2:1-Erfolg gegen Sporting im siebten Champions-League-Spiel den ersten Sieg eingefahren. Am vorzeitigen Ausscheiden der Leipziger aus der "Königsklasse" ändert dies aber nichts mehr.

Gegen den ohne seinen Top-Stürmer Viktor Gyökeres in der Startelf angetretenen portugiesischen Meister traf Benjamin Sesko (19. Minute) nach einer Umschaltsituation zur verdienten Führung. Die nicht gerade zahlreich erschienenen Fans - 33.468 waren es nach RB-Angaben - sahen dann doch noch ein Gyökeres-Tor. Der eingewechselte Schwede (75.) traf zum Ausgleich, den Yussuf Poulsen (78.) kurz darauf wieder in eine RB-Führung umwandelte.



300 Sporting-Fans in Leipzig - trotz Auswärtsverbots der UEFA

Sporting durfte sich übrigens über unerwartete Unterstützung von den Rängen freuen. Eigentlich hatte der europäische Verband UEFA Sporting-Fans mit einem Auswärtsverbot belegt, nach dem diese schon unter Bewährung beim FC Brügge am 10. Dezember Pyrotechnik gezündet und geworfen hatten. Allerdings besorgten sich etwa 300 Anhänger Tickets für das Spiel über deutsche Kanäle. Diese wurden in Abstimmung mit der Polizei im Gästeblock untergebracht. Auf Einladung von RB waren zudem Einsatzkräfte des Weihnachtsmarkt-Anschlags von Magdeburg gratis im Stadion. Gut 400 Personen hatten das Angebot angenommen.

Sesko mit der Führung für Leipzig

Leipzig war insgesamt die tonangebende Mannschaft. Die erste gute Leipziger Kombination über die rechte Seite gab es nach acht Minuten, doch der Abschluss von Loïs Openda war zu harmlos. Besser lief es elf Minuten später. Christoph Baumgartners Pass nach Balleroberung wurde noch abgefangen, doch landete der Ball vor den Füßen von Xavi Simons. Der Niederländer bediente David Raum auf der linken Seite, nach dessen ebenso flacher und scharfer Hereingabe musste Sesko zentral nur den Fuß hinhalten.

Beide Mannschaften blieben zunächst auf etwa demselben Niveau, in dem ansehnlichen Spiel hatte Maximiliano Araujo (29.) den Ausgleich auf dem Fuß. Allerdings grätschte Baumgartner in höchster Not dazwischen. Kurz darauf jubelte Raum ausgiebig, doch das Tor (32.) des Nationalspielers wurde nach Videobeweis zurückgenommen. Openda stand im Abseits.

Kurz vor der Pause war Raum (43.) dann hinten zur Stelle, blockte einen Schuss des im Strafraum frei stehenden Ivan Fresneda. Das Unterhaltungs-Niveau blieb weiterhin hoch. Simons (48.) umkurvte im Strafraum zwei Sporting-Verteidiger, schoss jedoch über das bereits leere Tor. Amadou Haidara (51.) scheiterte mit seinem Schuss aus der Distanz am Pfosten.

Poulsen mit dem Siegtreffer für Leipzig

Sporting-Trainer Rui Borges hatte genug gesehen und brachte seinen Starspieler Gyökeres in der 55. Minute. Der brauchte etwa 20 Minuten Anlaufzeit. Gut 25 Meter vor dem Tor bekam der Schwede den Ball, ließ RB-Abwehrchef Willi Orban kurz mitlaufen, ehe er ihn stehen ließ und den Ball in den Winkel beförderte - in dieser Spielzeit der sechste Königsklassen-Treffer im siebten Spiel für Gyökeres. Poulsen hat nicht annähernd so eine gute Quote. Doch der RB-Angreifer traf dennoch postwendend für Leipzig zum Sieg.