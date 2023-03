Champions League Erst Coman, jetzt Choupo-Moting - Ex-Pariser schießen FC Bayern ins Viertelfinale Stand: 08.03.2023 23:16 Uhr

Der FC Bayern München hat gegen Paris St. Germain die nächste Runde in der Champions League erreicht. Wie im Hinspiel war am Mittwoch (08.03.2023) ein Treffer eines ehemaligen PSG-Stars entscheidend. Eric Maxim Choupo-Moting erzielte die Führung - am Ende traf noch Serge Gnabry zum 2:0-Endstand.

Wie viel Spannung dieses Duell zweier Topfavoriten auf den Titel in der Champions League beinhaltete, zeigte die Anfangsphase. Der FC Bayern München und Paris St. Germain belauerten sich regelrecht, ließen den Ball in den eigenen Reihen laufen, aber mieden jede Form von Risiko. Gefährliche Situationen gab es kaum, Kylian Mbappé wurde zwar zweimal aussichtsreich eingesetzt, seine Aktionen (2./19.) waren jedoch weder zielstrebig noch allzu genau. Und der einzige echte Torschuss von Leon Goretzka (16.) war auch kein großes Problem für PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma.

Nach 20 Minuten hatten beide Teams etwa 50 Prozent Ballbesitz, beide brachten rund 90 Prozent ihrer Pässe an, es gab kaum Zweikämpfe, fast keine Fouls und noch weniger Torchancen. Es war den Bayern anzumerken, dass sie nicht mussten nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel, Paris aber auch noch jede Menge Zeit hatte.

Ein Trio rettet gegen Messi

Nach der Hälfte des ersten Durchgangs öffnete sich das Spiel jedoch. Paris hatte dann die erste wirklich große Möglichkeit auf die Führung. Danilo Pereira passte quer auf Lionel Messi, der gleich an drei Bayern-Spielern scheiterte. Erst hinderte die Grätsche von Alphonso Davies den Weltmeister am Einschuss, dann schmiss sich Torhüter Yann Sommer dazwischen, schließlich blockte Matthijs de Ligt den Schuss vor der Linie ab, ehe Sommer den Ball aufnehmen konnte (25.).

München wurde darauf auch mutiger - vergeigte aber eine Situation, in der ein Tor mehr als aussichtsreich gewesen ist. Kingsley Coman war über die rechte Seite durch, übersah jedoch, dass Eric Maxim Choupo-Moting völlig frei in den Strafraum drang. Der Franzose hielt den Ball noch einen Moment und flankte dann viel zu ungenau (26.) - statt der Möglichkeit auf das 1:0 gab es wieder mal keine Gefahr für das Pariser Tor. Das gab es erst sechs Minuten später, nachdem sich Jamal Musiala auf engstem Raum durchsetzte und Donnarumma jedoch aus zu spitzem Winkel forderte (32.).

Sommer leichtsinnig, de Ligt heldenhaft

Dramatisch wurde es dann aber in der 38. Minute: Sommer ging nach einem Rückpass kurz vor dem eigenen Tor völlig unnötig ins Dribbling und vertändelte schließlich den Ball gegen Vitinha. Der Portugiese schloss zum Glück der Bayern aus 16 Metern jedoch derart locker ab, dass de Ligt die Möglichkeit hatte, mit einer famosen Grätsche den Gegentreffer zu verhindern (38.).

Es war die letzte aufregende Szene einer Halbzeit, die man als Ruhe vor dem Sturm ansehen musste. Exemplarisch dafür war der Auftritt von Mbappé, der nur 13-mal am Ball war und keinen seiner Zweikämpfe gewinnen konnte. Vom Superstar und seinem Team musste nach der Pause einfach mehr kommen, um das Viertelfinale noch erreichen zu können.

Bayern jubelt - aber nur kurz

Statt Paris stürmten zu Beginn der zweiten Halbzeit jedoch die Bayern los. Musiala steckte nach tollem Dribbling auf Choupo-Moting durch, der aber den Abschluss verpasste und im letzten Moment geblockt werden musste. Joshua Kimmich kam darauf zwar zum Nachschuss, schoss den Stürmer, der noch vor dem gegnerischen Tor reklamierte, aber an (50.).

Wenig später brandete dann Jubel in der Arena auf. Wieder legte Musiala für Choupo-Moting vor, der per Kopf das erste Tor des Abends erzielte (52.) - das jedoch nicht anerkannt wurde. Weil Müller nach dem Kopfball noch kurz vor Donnarumma aktiv Richtung Ball grätschte, entschied das Schiedsrichterteam um Daniele Orsato auf Abseits.

Bayern jubelt wieder - und diesmal auch zurecht

Was sich in den vergangenen Minuten andeutete, passierte dann in der 61.: Marco Verratti ging am eigenen Strafraum ins Dribbling und verlor den Ball gegen Müller und Goretzka, dessen Querpass Choupo-Moting völlig unbedrängt zur Bayern-Führung verwertete. Verratti wollte zwar auch diesmal ein Münchner Vergehen gesehen haben, ein Foulspiel lag jedoch nicht vor. Und damit traf wie schon im Hinspiel mit Kingsley Coman ein ehemaliger PSG-Spieler gegen seinen Ex-Klub.

Ein wenig Wiedergutmachung leistete Sommer kurz darauf. Nach einem Eckball kam Sergio Ramos zum Kopfball, den der FCB-Torhüter mit einem starken Reflex an seinem Tor vorbeilenken konnte (64.). Auch beim Schuss von Mbappé war Sommer im kurzen Eck zur Stelle (67.).

Paris trotz Bayerns Fahrlässigkeit ohne Gefahr

Doch insgesamt hatten die Bayern das Duo Mbappé/Messi bestens im Griff. Und so stellte sich schon die Frage, wie PSG, das schon im Hinspiel ohne eigenen Treffer geblieben war, noch die die Wende schaffen sollte. Es drohnte das fünfte Achtelfinal-Aus in den vergangenen sieben Jahren. Und die nächste richtig bittere Pleite gegen die Bayern nach dem Finale in der Saison 2019/20, das München mit 1:0 gewann.

Das Team von Julian Nagelsmann machte es jedoch unnötig spannend. Der eingewechselte Leroy Sané hatte in der Phase zwischen der 70. und 76. gleich dreimal die Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden, zögerte in allen drei Situationen aber zu lange. Doch auch seine Kollegen ließen eine Reihe solcher Gelegenheit ungenutzt liegen. Den Eindruck, dass Paris das bestrafen könnte, entstand jedoch nicht.

Gnabry sorgt für den Schlusspunkt

Einzig Sergio Ramos sorgte erneut für einen gefährlichen Moment vor dem Bayern-Tor. Nach einem ruhenden Ball war der spanische Innenverteidiger erneut per Kopf zur Stelle, diesmal landete der Ball aber knapp neben dem Tor (82.). Kurz vor Schluss rettete Davies noch gegen Mbappé (88.) den Sieg der Münchner - der dann noch deutlich ausfiel.

Nach einem Konter gab es eine Koproduktion zweier eingewechselter Spieler. Joao Cancelo steckte auf Serge Gnabry vor, der mit dem 2:0 endgültig das Spiel beendete (90.). Entschieden hatten es aber schon vorher die ehemaligen PSG-Stars Coman und Choupo-Moting.