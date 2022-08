Zwei Tore in acht Minuten Paderborn dreht wildes Spiel gegen Hannover Stand: 06.08.2022 15:08 Uhr

In der 2. Fußball-Bundesliga hat der SC Paderborn am 3. Spieltag eine hart erarbeitete Führung für Hannover 96 zunichtegemacht. Und das Spiel spektakulär gedreht.

Am Samstag (06.08.2022) schlugen die Ostwestfalen die Niedersachsen in einem Spiel mit offenem Visier mit 4:2 (1:2). Zuerst jubelten die Gäste, Harvard Nielsen brachte das Team von Trainer Stefan Leitl früh in Führung (12.). Dass der SCP in die Partie fand, war einem Eigentor von 96-Verteidiger Luka Krajnc (28.) geschuldet.

Zwar sorgte Cedric Teuchert erneut für die Hannoveraner Führung (37.) zur Pause, doch danach drehten Schalke-Leihgabe Marvin Pieringer (52.) und Ron Schallenberg (60.) innerhalb von acht Minuten die Partie für Paderborn. Stürmer Felix Platte machte mit dem vierten SCP-Tor dann alles klar (89.).

Temporeicher Schlagabtausch in Paderborn

In einer temporeichen Partie spielten beide Teams über 90 Minuten mutig nach vorne und hatten zahlreiche Torchancen. Hannover-Torhüter Ron-Robert Zieler konnte sich ebenso mehrfach auszeichnen, wie auf der anderen Seiten Jannik Huth. Allerdings profitierten beiden Seiten bei ihren Treffern auch von den Fehlern des Gegners.

Hannover konnte dennoch zweimal eine Führung nicht behaupten, hatte bei zahlreichen Pfosten- und Lattentreffer aber auch Pech. Effektiver agierten die Paderborner, vor allem in der Schlussphase. Der Sieg wäre beinahe noch höher ausgefallen, doch Sirlord Contehs Tor wurde nach Videobeweis (55.) wegen Foulspiels aberkannt.

Flutlichtspiel für Paderborn, H96 empfängt Regensburg

Paderborn reist zum 4. Spieltag bereits am Freitagabend nach Kaiserslautern (18.30 Uhr), Hannover spielt am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den SSV Jahn Regensburg.