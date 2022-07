2. Bundesliga Kaiserslautern erkämpft Punkt in Kiel Stand: 23.07.2022 15:15 Uhr

In einem unterhaltsamen Spiel gab es keinen Sieger: Kaiserslautern und Holstein Kiel trennten sich 2:2. Nach Halbzeitführung musste Kaiserslautern am Schluss noch um den Punktgewinn zittern.

Holstein Kiel ging mit der offensiveren Ausrichtung ins erste Heimspiel der Saison Die Störche machten das Spiel, der 1. FC Kaiserslautern konzentrierte sich vorerst auf die Defensive. Trotzdem gingen die Lauterer in Führung: Der Ex-Kieler Daniel Hanslik traf in der 33. Minute zur Führung für die roten Teufel. Die Pfälzer konnten diese Führung ungefährdet in die Halbzeit bringen.

Kiel nach der Pause mit viel Druck

Holstein Kiel kam nach der Pause besser in die Begegnung. Fabian Reese erzielte das 1:1 in der 51. Minute. Der Treffer beflügelte die Kieler, erneut Fabian Reese drehte die Begegnung nur 6 Minuten nach dem Ausgleich mit einem Kopfball aus etwa sieben Metern Entfernung (57).

Kaiserslautern mit Energieleistung

Doch der Aufsteiger antwortete umgehend. Erneut nur wenige Minuten nach dem Rückstand traf Terence Boyd zum Ausgleich nach einem Lauterer Konter (62.). Die Kieler protestierten wegen eines vermeintlichen Handspiels in der Entstehung des Konters. Doch die Proteste blieben erfolglos. Der Treffer zählte.

Schlussphase: Kiel drängte, Kaiserslautern kämpfte

Nach diesem Tor drängten die Kieler auf die erneute Führung. Doch auch das Comeback des 35 Jahre alten Fin Bartels dreieinhalb Monate nach seinem Schlüsselbeinbruch führte nicht zum Erfolg. Fiete Arp vergab nach Vorarbeit von Bartels die beste Chance zum 3:2 (84.).

Kaiserslautern bleibt damit nach dem Auftaktsieg gegen Hannover auch nach zwei Spieltagen in der neuen Zweitligasaison ohne Niederlage. Kiel startet mit zwei Unentschieden in die Saison.

Der 1. FC Kaiserslautern erwartet im DFB Pokal am Sonntag (31.07.) den SC Freiburg, Kiel muss im Pokal ebenfalls am Sonntag der kommenden Woche bei Waldhof Mannheim antreten.