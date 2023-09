Arbeitssieg in Rostock Düsseldorf stürmt vorerst an die Tabellenspitze Stand: 16.09.2023 15:09 Uhr

Fortuna Düsseldorf hat bei Hansa Rostock das dritte Spiel in Folge in der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Weil am Samstag (16.09.2023) gleichzeitig der Hamburger SV patzte, übernahmen die Rheinländer durch das 3:1 (2:1) zumindest vorerst die Tabellenführung.

Christos Tzolis (17.) und Andre Hoffmann (35.) sorgten für eine komfortable Führung für die Gäste, Rostock konnte trotz mehrere guter Chancen nur noch durch Jasper van der Werff (45.) verkürzen. Kurz vor Schluss beendete Jona Niemiec (88.) die Hansa-Hoffnungen auf einen Punktgewinn. Für die Gastgeber war es nach einem starken Saisonstart die zweite Niederlage in Folge. Währenddessen grüßt die Fortuna erst einmal von der Spitze, hat aber auch Sorgen.

Fortuna macht da weiter, wo sie aufgehört hat

Vor der Länderspielpause hatte Düsseldorf schon große Klasse gezeigt. Die Spiele in Elversberg (5:0) und gegen den Karlsruher SC (3:1) gewann das Team von Daniel Thioune nicht nur deutlich, sondern auch auf eine herausragende Art und Weise. Und wie gut es fußballerisch bei den Fortunen aktuell läuft, musste auch Rostock von Beginn an feststellen.

Düsseldorf dominierte die Partie ab der ersten Minute. Erstmal noch, ohne große Gefahr vor dem gegnerischen Tor auszustrahlen, allzu lange dauert es jedoch nicht, bis das passierte. Nach einem Ballgewinn in der Nähe des eigenen Gehäuses konterte Fortuna schnell diagonal über den gesamten Platz und am Ende schlenzte Tzolis den Ball ins lange Eck zum 1:0 ins Tor (17.). Schon gegen den KSC hatte der Grieche auf eine ähnliche Art getroffen.

Hoffmann erhöht, aber Rostock kommt zurück

Auch in der Folge war das Spielgerät vorwiegend in den Reihen der Düsseldorfer, die den Gastgeber aus der Deckung locken wollte - Hansa blieb jedoch tief positioniert und so passierte zunächst sehr wenig. Und dann half eine Standardsituation. Nach einer Fortuna-Ecke landete der Ball vor dem Fuß von Jordy de Wijs, der seinem Abwehrkollegen Hoffmann das 2:0 auflegte (35.).

Von Hansa kam bis kurz vor der Halbzeitpause offensiv fast nichts. Nur ein verunglückter Flankenversuch von Kai Pröger an die Latte (31.) sorgte für einen Hauch von Gefahr. Doch in den letzten Minuten änderte sich das. Ebenfalls nach einer Ecke sorgte van der Werff mit dem Knie für den Anschlusstreffer (45.), wenige Momente später bekam Florian Kastenmeier nach dem Schuss von Janik Bachmann im letzten Moment noch die Beine zusammen und verhinderte den Ausgleich (45.+2).

Rostock vergibt Hochkaräter auf den Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel machte es den Eindruck, als würde Düsseldorf die Partie wieder unter Kontrolle bekommen - doch mit einer Aktion veränderte sich das Bild des Spiels wieder. Juan José Perea tauchte plötzlich völlig frei vor Kastenmeier auf, vergab zwar die Großchance (49.), doch danach spielte erstmal nur noch Rostock. Es folgten weitere gute Möglichkeiten, die im letzten Moment aber nicht gut genug ausgespielt wurden.

Es war das Spiel zwischen Tabellenfünften und -vierten - und jetzt war es auch eins auf Augenhöhe. Und trotzdem kamen die Gastgeber dem Ausgleich immer näher. Dennis Dressel fehlten bei einem Schuss aus 22 Metern nur Zentimeter zum 2:2, sein Versuch klatschte lautstark an den Pfosten (68.).

Kastenmeier und Niemiec retten angeschlagene Fortuna

Doch auch aus einem anderen Grund war es ein sorgenvoller Nachmittag für Düsseldorf. Mit 23 Spielern hat der Klub den kleinsten Kader der zweiten Liga - und er könnte nun zumindest vorerst um zwei Profis kleiner sein. Hoffmann verletzten sich an der Schulter, Vincent Vermeij am Knie.

Junior Brumado hatte aus sieben Metern per Kopf die nächste große Hansa-Chance, verfehlte das Tor aber auch knapp (79.), kurz darauf musste Kastenmeier einen starken Schuss von Nils Fröling entschärfen (81.).

Noch besser war die Parade des Fortuna-Torhüters nach einem Kopfball von Bachmann (87.) - und sie hatte einen noch größeren Effekt als die Verhinderung des 2:2. Denn im direkten Gegenzug behielt Niemiec vor dem gegnerischen Tor die Nerven und sorgte mit dem 3:1 für die Entscheidung (88.).

Fortuna empfängt Hannover, Rostock auswärts in Lautern

Am kommenden Spieltag geht es für die Düsseldorfer vor heimischer Kulisse gegen Hannover 96 (Sonntag, 24.09.2023 um 13.30 Uhr). Auch Rostock ist am Sonntag in Kaiserslautern gefordert (13.30 Uhr).