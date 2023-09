Sieg gegen Braunschweig Tabakovic schießt Hertha zum zweiten Dreier Stand: 17.09.2023 15:39 Uhr

Hertha BSC scheint in der 2. Fußball-Bundesliga langsam anzukommen. Im Kellerduell gegen Eintracht Braunschweig feierten die Berliner den zweiten Saisonsieg, vor allem dank ihres treffsicheren Goalgetters Haris Tabakovic.

Die Hertha brannte beim 3:0 (2:0) gegen den BTSV zwar kein fußballerisches Feuerwerk ab, hatte die zu lange passiven Gäste aber im Griff. Die Berliner kletterten dank des Dreiers von den Abstiegsrängen, Braunschweig rutschte dagegen hinein.

Herthas Tabakovic trifft und trifft

In den ersten 20 Minuten spielte fast nur die Hertha, Braunschweig kam kaum zum Durchatmen. Mehrmals verhinderte Eintracht-Keeper Ron-Thorben Hoffmann gegen den auffälligen Marten Winkler und Marton Dardai einen Rückstand, ehe er in der 29. Minute doch hinter sich greifen musste. Schiedsrichter Marco Fritz nahm den Treffer von Tabakovic jedoch nach Meldung des VAR zurück: In der Entstehung des Treffers hatte es eine Abseitsstellung gegeben.

Einige Minuten später bekam der Schweizer Goalgetter aber doch seinen Torjubel: Zunächst scheiterte Tabakovic mit seinem Kopfball an Hoffmann, stocherte den Abpraller dann aber aus kurzer Distanz über die Linie (38. Minute). Noch vor dem Pausenpfiff folgte Torjubel zwei, als Tabakovic einen Strafstoß sicher in die Maschen schob (45.+2). Erneut hatte der VAR zuvor eingegriffen, Braunschweigs Sebastian Griesbeck hatte die Hand am Ball.

Pfosten Braunschweig, Pfosten Hertha

Mit einem vermeintlich beruhigenden 2:0 starteten die Berliner in den zweiten Duchgang, aber wie man Führungen wieder hergibt, hatten sie ja schon gegen Magdeburg nachdrücklich bewiesen. Und tatsächlich sorgten die Braunschweiger für eine offenere Partie, hatten durch Florian Krüger Pech bei einem abgefälschten Pfostenschuss (52.). Auf der Gegenseite tat es ihm Winkler nach und traf ebenfalls das Aluminium (54.).

Und noch einmal Tabakovic

Für die Entscheidung sorgte dann - wer sonst - Tabakovic, als er den Ball aus neun Metern und leicht spitzem Winkel in die hohe linke Ecke jagte (71.). Es war der siebte Saisontreffer des Schweizers.

Bei den Braunschweigern war anschließend die Luft raus, die Hertha brachte den Sieg problemlos über die Runden.

Braunschweig gegen den "Club", Hertha BSC in Kiel

Eintracht Braunschweig trifft am 7. Spieltag auf den 1. FC Nürnberg (Samstag, 23.09.2023 um 13.00 Uhr). Die Berliner sind einen Tag später gegen Holstein Kiel gefordert (13.30 Uhr).