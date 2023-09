Überraschende Pleite beim Aufsteiger Elversberg versetzt HSV den ersten Tiefschlag Stand: 16.09.2023 15:09 Uhr

Ausgerechnet gegen Aufsteiger SV Elversberg hat der bisherige Tabellenführer Hamburger SV die erste Saisonpleite in der 2. Bundesliga kassiert. Von den bislang überzeugenden HSV-Auftritten blieb im Saarland nur wenig.

Am Ende stand es 2:1 (1:0) für die kämpferische SV Elversberg gegen einen vor allem in der Offensive ratlosen HSV, der damit seine Tabellenführung verlor. Für die Elversberger war es ein historischer Tag: Sie feierten den ersten Heimsieg in der 2. Liga.

Elversberger Führung nach HSV-Patzer

Die selbstbewussten Saarländer setzten schon früh den ersten Akzent. Jannik Rochelt nahm Hamburgs Dennis Hadžikadunić den Ball ab und musste aus etwa 20 Metern nur noch ins leere Tor einschieben, weil Keeper Daniel Heuer Fernandes als Passempfänger nicht vor seinem Tor postiert war (9. Minute). Den vermeintlichen Hamburger Ausgleichsjubel Minuten später unterband der VAR schnell: Jean-Luc Dompés Treffer wurde zurückgenommen, da es schon im Vorfeld ein Foulspiel gegeben hatte (18.).

Die Hamburger steckten den Rückstand offenbar gelassen weg, kamen dennoch gegen die konzentriert verteidigenden Gastgeber nicht zum Torerfolg - und hätten in der Nachspielzeit fast noch das zweite Gegentor kassiert. Rochelt scheiterte aus fünf Metern an der Hüfte von Heuer Fernandes (45.+3).

Elversberg erhöht - Aufbäumen des HSV kommt zu spät

Auch in der zweiten Hälfte tat sich der HSV schwer, vor allem im Offensivspiel. Die Elversberger zeigten den Gästen dagegen, wie es geht. Luca Schnellbacher grätschte eine Flanke von Rochelt aus fünf Metern zum 2:0 in die Maschen (60.). Wer auf ein Aufbäumen des HSV gehofft hatte, wurde enttäuscht. Im Gegenteil: Die Saarländer waren dem dritten Treffer zweitweise näher als die Hamburger dem Anschluss. Erst in den letzten Minuten drehte der HSV nochmal auf. Moritz Heyer gelang spät der Anschluss (89.). In der Nachspielzeit hatte der HSV zweimal den Ausgleich auf dem Fuß. Doch die Gastgeber überstanden die sechsminütige Nachspielzeit ohne weiteren Gegentreffer.

HSV auswärts gegen Osnabrück, Elversberg in Wiesbaden

Am kommenden Spieltag geht es für den HSV nach Osnabrück (Freitag, 22.09.2023 um 18.30 Uhr). Elversberg ist in Wiesbaden zu Gast (Samstag, 13.00 Uhr).