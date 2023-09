88. Jona Niemiec Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:3 durch Jona Niemiec



84. Hansa Rostock zeigt im zweiten Abschnitt eine unglaubliche Leistungssteigerung. Für den hohen Aufwand müssen sich die Hanseaten langsam aber belohnen. Ansonsten stehen sie am Ende trotzdem ohne Zählbares da.

81. Der anschließende Freistoß bleibt zwar in der Ein-Mann-Mauer hängen, aber der Ball bleibt bei den Hausherren. Nils Fröling legt sich das leder rund 30 Meter vor dem Tor noch auf den linken Fuß und zieht dann wuchtig ab. Der Ball setzt auf seinem Weg in Richtung unteres linkes Eck noch kurz vor Florian Kastenmeier auf. Der Keeper ist trotzdem zur Stelle und packt im Nachfassen sicher zu.

80. Tim Oberdorf Düsseldorf Gelbe Karte für Tim Oberdorf (Fortuna Düsseldorf)

Tim Oberdorf lässt aus seiner Sicht rechts vor dem eigenen Sechzehner das Bein stehen und bringt damit seinen Gegner zu Fall.

79. Die Fortuna kann überhaupt nicht mehr für Entlastung sorgen und hat jetzt wieder etwas Glück. Eine Flanke von der rechten Seite können sie zunächst noch wegköpfen. Die Gäste kriegen den Ball aber nicht weg und der fliegt nur Sekunden später von der anderen Seite wieder in die Box. Dieses Mal kommt Jonas David mit dem Kopf dran, aber nickt das Ding knapp einen Meter links neben das Tor.

77. Aus Düsseldorfer-Sicht ist in der zweiten Halbzeit mit Abstand am besten, dass der Zwischenstand von 2:1 weiter Bestand hat. Es spielt wirklich nur noch Rostock.

74. Die Gäste müssen erneut verletzungsbedingt wechseln. Vincent Vermeij verlässt mit einem dick bandagierten linken Knie und gestützt von zwei Betreuern das Feld. Für den Niederländer ist Daniel Ginczek neu dabei. Zudem macht der auffällige Matthias Zimmermann für Tim Oberdorf das Feld.

71. Die Entwicklung von Hansa Rostock unter Alois Schwartz ist wirklich beeindruckend. Im März kämpfte die Kogge noch gegen den Abstieg und kassierte gegen die Rheinländer eine 5:2-Abreibung. Heute sind sie nach Startschwierigkeiten absolut auf Augenhöhe und rangieren in der oberen Tabellenhälfte.

68. Ein bisschen aus dem Nichts fällt beinahe der Ausgleich! Dressel bekommt von der rechten Seite aus angespielt, hat 25 Meter vor dem Tor ein wenig Platz und hält einfach mal drauf. Sein Distanzkracher klatscht an den rechten Außenpfosten. Der Abpraller landet bei Júnior Brumado, der die Kugel aber nicht kontrolliert kriegt und sowieso im Abseits steht.

67. Alois Schwartz bringt mit Nils Fröling und Júnior Brumado, dem Last-Minute-Neuzugang, der sein Debüt feiert, zwei frische Offensivkräfte.

64. Düsseldorf hat auf die veränderten Vorzeichen mittlerweile reagiert, steht jetzt tiefer und verteidigt kompakt. Dadurch zwingen sie Hansa dazu das Spiel zu machen und rauben ihnen die Räume für Konter.

62. Mit Ao Tanaka und Jona Niemiec legt Daniel Thioune qualitativ hochwertig von der Bank nach und versucht damit Einfluss auf das gekippte Spiel zu nehmen.

60. Von der klaren Dominanz der Rot-Weißen ist im Abschnitt nicht mehr viel zu sehen. Rostock ist jetzt mindestens auf Augenhöhe, phasenweise sogar klar am Drücker.

58. Düsseldorf meldet sich nach längerer Zeit mal wieder in der Offensive an. Eine Flanke von der rechten Seite landet am langen Pfosten auf dem Kopf von Vermeij, der sich im Luftduell durchsetzt, aber den Ball drüber nickt.

57. Dennis Dressel Rostock Gelbe Karte für Dennis Dressel (Hansa Rostock)

Dennis Dressel rutscht knapp in der gegnerischen Hälfte mit ordentlich Anlauf in den Zweikampf mit Yannik Engelhardt. Da er den Sechser der Fortuna mit dem gestreckten Bein erwischt, geht die Gelbe Karte absolut in Ordnung.

55. Die Rostocker trauen sich hier mittlerweile echt etwas zu und sorgen für immer größeres Chaos in der Defensive der Gäste. Erst wird ein Neidhart-Schuss aber geblockt und dann geht ein Dressel-Versuch aus halblinken 20 Metern recht deutlich drüber.

54. Nach einem Zusammenprall mit Svante Ingelsson ist André Hoffmann auf dem Rasen liegen geblieben und hatte sofort angezeigt, dass es nicht weitergeht. Die Einschätzung bleibt auch nach der kurzen Behandlungspause bestehen. Der F95-Kapitän hat sich da offensichtlich schwerer an der Schulter verletzt und wird positionsgetreu von Jamil Siebert ersetzt.

52. Kevin Schumacher Rostock Gelbe Karte für Kevin Schumacher (Hansa Rostock)



49. Perea lässt die Großchance auf den Ausgleich liegen! Ingelsson spielt bei einem FCH-Konter aus dem Mittelfeld einen traumhaften langen Pass in den Lauf des Stürmers. De Wijs scheint dazwischen, aber kriegt den Ball mit dem ersten Kontakt nicht unter Kontrolle. Stattdessen landet das Leder tatsächlich beim 23-jährigen Stürmer, der von knapp innerhalb des Strafraums den Abschluss sucht, die Kugel aber überraschend klar rechts neben das Tor schießt.

49. Der Hamburger SV liegt im Parallelspiel beim Aufsteiger aus Elversberg mit 1:0 zurück. Dadurch ist Fortuna Düsseldorf in der Blitztabelle aktuell Tabellenführer.

47. Yannik Engelhardt Düsseldorf Gelbe Karte für Yannik Engelhardt (Fortuna Düsseldorf)

Perea legt sich den Ball 35 Meter vor dem Tor auf dem Weg von links nach innen vor. Engelhardt probiert per Grätsche dazwischen zu kommen, aber trifft nur den Kolumbianer. Dementsprechend geht die erste Gelbe der Partie absolut in Ordnung.

46. Weiter geht's! Düsseldorf kehrt personell unverändert auf das Feld zurück. Bei Rostock kommt Kevin Schumacher für Damian Roßbach, der heute eher den Posten auf der linken Bahn bekleidete.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Überpünktlich beendet Nicolas Winter beim Stand von 2:1 für Düsseldorf die erste Hälfte. Die Gäste waren von Beginn an richtig gut im Spiel und dominierten das Geschehen beinahe nach Belieben. Dementsprechend war die zwischenzeitliche Zwei-Tore-Führung hochverdient. Mit zunehmender Zeit trauten sich die Rostocker aber auch immer mehr hinten heraus. Ein Schuss auf das Tor gelang ihnen bis zur 45. Minute, in der van der Werff mit ein bisschen Glück den Anschlusstreffer erzielte, jedoch nicht. Im Anschluss daran war Hansa dann plötzlich voll da und verpasste den Ausgleich in der Nachspielzeit nur knapp. Wenn es ihnen gelingt diesen Schwung mit in den zweiten Abschnitt zu nehmen, ist hier also noch rein gar nichts entschieden. Bis gleich!

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Hansa Rostock macht jetzt plötzlich richtig Druck und kommt direkt zur nächsten Möglichkeit. Janik Bachmann scheitert mit seinem strammen Schuss aus zentraler Position aber an Florian Kastenmeier, der schnell genug die Beine zusammenkriegt.

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45. Jasper van der Werff Rostock Tooor für Hansa Rostock, 1:2 durch Jasper van der Werff

Rostock kommt durch ein krummes Ding zurück! Eine lang getretene Ecke will Engelhardt am zweiten Pfosten mit der Brust zu seinem Torwart ablegen. Zu seinem Unglück stehen aber gleich mehrere Spieler noch dazwischen. Am Ende ist es van der Werff, der den Ball mit dem Rücken zum Tor irgendwie mit dem rechten Knie im unteren rechten Eck versenken kann.

43. Die Hansa-Fans feuern ihr Team auch kurz vor der Pause weiter lautstark an. Sie wollen von ihren Jungs noch vor dem Gang in die Kabinen mehr Offensive sehen.

40. Nach einer kurzen Verschnaufpause kann Markus Kolke zum Glück weitermachen. Ein Ausfall des routinierten Kapitäns würde der Kogge natürlich extrem wehtun.

39. Markus Kolke ist nach einer flachen Fortuna-Hereingabe von der rechten Seite unglücklich abgeräumt worden und liegt aktuell am Boden. Das gibt den Spielern die Chance einen Schluck zu trinken und den Trainern nochmal ein paar Korrekturen vorzunehmen.

37. Die F95-Führung ist aufgrund der spielerischen Dominanz auch in der Höhe absolut verdient. Trotzdem ist der zweite Treffer in einer Phase gefallen in der sich die Rostocker mehr zutrauten.

35. André Hoffmann Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:2 durch André Hoffmann

Ein Standard schockt die Rostocker! Jóhannesson tritt eine Ecke von der linken Seite hoch vor das Tor. Dort wird der Ball noch geblockt, aber springt links in den Fünfer zu de Wijs, der blitzschnell schaltet und im Rückwärtslauf gekonnt für seinen innenverteidiger-Kollegen ablegt. Hoffmann behält von der Fünferkante dann die Nerven und haut das Ding mit dem linken Innenrist auf das Tor. Von der Unterkante der Latte springt der Ball in das Netz.

33. Die Düsseldorfer merken, dass sie das Spiel derzeit ein bisschen aus der Hand geben und versuchen das Geschehen jetzt wieder weiter nach vorne zu verlagern.

31. Rostock wird besser und scheitert jetzt sogar am Aluminium! Neidhart bedient Pröger rechts im Sechzehner. Der Stürmer nimmt den Ball noch mit einem Kontakt zur Grundlinie hin mit und bringt von dort aus dann die Flanke in die Mitte. Aus extrem spitzem Winkel scheint die Hereingabe noch leicht abgefälscht und tickt von oben auf die Latte. Kastenmeier hat sich im kurzen Eck gar nicht bewegt und scheint die Aktion völlig anders eingeschätzt zu haben.

30. Rostock geht mittlerweile deutlich weiter vorne drauf. Nur Florian Kastenmeier, der den Ball aktuell regelmäßig für einige Sekunden am Fuß hat, wird nicht angelaufen. Dadurch gelingt es den Hanseaten mittlerweile besser die Fortuna vom eigenen Tor fernzuhalten und das Geschehen offener zu gestalten.

27. Jetzt wird es auch mal im F95-Strafraum hitzig! Nach einem kleinen Durcheinander links am Fünfer springt der Ball dem am Boden liegenden Jordy de Wijs aus kurzer Distanz in das Gesicht. Alle FCH-Fans wollen aber ein Handspiel gesehen haben. Doch auch der VAR-Check bestätigt, dass keine strafwürdige Aktion vorliegt.

25. Obwohl Hansa das ganze jetzt ein wenig offensiver angeht, bleiben die Rot-Weißen ihrem Plan absolut treu. Mit ihrer Ballsicherheit lassen sie die Heimelf in aller Ruhe laufen.

22. Die Rostocker scheinen durch den Gegentreffer ein wenig angestachelt worden zu sein und erhöhen die Intensität in den eigenen Aktionen. Kastenmeier im F95-Tor ist jedoch weiterhin ungeprüft.

19. Mit dem 1:0 belohnt sich die Mannschaft von Daniel Thioune für eine sensationelle Anfangsphase. Christos Tzolis zeigt derweil, dass er top in Form ist und erzielt bereits sein viertes Saisontor.

17. Christos Tzolis Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:1 durch Christos Tzolis

Die hochverdiente Führung der Fortuna ist perfekt herausgespielt! Los geht es mit einem Einwurf auf der eigenen rechten Defensivseite. Im Anschluss können sich die Gäste mit starkem Kombinationsspiel aus dem Gegnerdruck lösen und die Seite verlagern. Jóhannesson schickt aus dem Mittelkreis den startenden Tzolis auf die Reise, der den Angriff brillant veredelt. Dynamisch zieht der Grieche von links in den Strafraum, macht gegen Neidhart noch einen Hacken nach innen und schlenzt den Ball traumhaft in das lange Eck.

14. Emmanuel Iyoha interpretiert seine Rolle als Linksverteidiger natürlich sehr offensiv. Der 25-Jährige schnappt sich im Mittelfeld den Ball, zieht noch ein Stück in die Mitte und zieht aus fast 30 Metern einfach mal mit dem rechten Spann ab. Sein Distanzkracher rauscht gut zwei Meter links am Kasten vorbei.

13. Die Angriffsbemühungen der Kogge halten sich bislang in Grenzen. Über Konter sind sie jetzt zwar schon mehrfach zu Flanken in den Strafraum gekommen, aber konnten dadurch noch für keine Gefahr sorgen.

10. Da die Gäste beim gegnerischen Abstoß bereits ganz vorne draufgeht und jede Anspielstation zustellt, schickt Markus Kolke seine Jungs nach vorne und haut das Ding sicherheitshalber weit hinten heraus.

9. Düsseldorf hat hier wirklich alles im Griff und wird aktuell immer aktiver in der Offensive. Ein Distanzschuss von Vincent Vermeij ist jedoch zu unplatziert und landet in den Armen von Markus Kolke.

7. Ísak Jóhannesson übernimmt die Ausführung des Standards. Fast vom rechten Sechzehnereck probiert es der 20-Jährige direkt mit einem Schlenzer über die Mauer. Der Schuss des Isländers segelt aber deutlich rechts am Tor vorbei.

6. Matthias Zimmermann schaltet sich auf der rechten Seite mit in den Angriff ein und wird rechts vor dem Strafraum zu Fall gebracht. Deswegen gibt es jetzt einen Freistoß aus vielversprechender Position für die Düsseldorfer.

4. Die Stimmung auf den Rängen ist von Beginn an überragend! Die FCH-Fans feuern ihr Team lautstark an und haben auch eine großes Banner vor ihrer Kurve hängen.

3. Die Fortuna bei den ersten Aktionen komplett um Spielkontrolle bemüht und lässt den Ball ruhig durch die eigenen Reihen laufen.

1. Florian Kastenmeier schaltet sich schon früh weit vor seinem Strafraum in das Aufbauspiel mit ein und hat Glück, dass er einen etwas zu ungenauen Rückpass von Emmanuel Iyoha noch gerade eben mit dem langen Bein erreichen kann.

1. Los geht's! Bei besten Bedingungen stoßen die in Rot-Weiß spielenden Gäste an. Rostock hält in blau-weißen Trikots dagegen.

1. Spielbeginn

Vor dem Anstoß gibt es noch eine Schweigeminute in Gedenken an die Opfer des Erdbebens in Marokko und der Flutkatastrophe in Libyen.

Der letzte direkte Vergleich zwischen den beiden Vereinen war durchaus besonders, da erstmals nach acht Aufeinandertreffen in der Liga wieder das Auswärtsteam gewinnen konnte. Die Fortuna konnte sich mit 5:2 in Rostock durchsetzen. Matthias Zimmermann erzielte dabei seinen ersten Doppelpack in der 2. Bundesliga. Zudem sorgte die Klatsche bei der Hansa-Kogge für den Rauswurf von Patrick Glöckner für den Alois Schwartz übernahm und das Team vor dem Abstieg rettete.

Bei den Düsseldorfern tauscht Daniel Thioune nach dem Erfolg gegen den Karlsruher SC zweimal. André Hoffmann kehrt für Jamil Siebert in die Innenverteidigung zurück und Emmanuel Iyoha beginnt für Nicolas Gavory.

Alois Schwartz nimmt im Vergleich zum Duell gegen den Hamburger SV nur einen Wechsel vor. Jonas David, die Leihgabe vom HSV, feiert sein Startelfdebüt. Dafür bleibt Kevin Schumacher zunächst draußen.

Für Düsseldorf kam die Pause eigentlich zu einem schlechten Zeitpunkt. Die Fortunen konnten sich schnell von der 2:1-Niederlage gegen Paderborn erholen und mit zwei souveränen Erfolgen gegen Elversberg (5:0) und Karlsruhe (3:1) eine kleine Serie starten. Die wollen sie auch 15 Tage später natürlich weiter ausbauen und den direkten Verfolger aus Rostock weiter hinter sich lassen. Damit das gelingt setzen die Rheinländer auch heute auf eine gute Defensivarbeit. Mit nur drei Gegentoren stellen sie nach St. Pauli die zweitbeste Abwehr der Liga. Auswärts kassierten sie sogar noch gar keinen Gegentreffer.

Vor der zweiwöchigen Unterbrechung blieb Rostock erstmals in der noch jungen Saison torlos und kassierte beim Spitzenreiter aus Hamburg eine 2:0-Niederlage. Da Hansa trotzdem mit neun Punkten auf dem fünften Rang liegt und eine der Überraschungen zu Saisonstart ist, dürfte die Ostseestädter die Pleite nicht aus der Bahn geworfen haben. Heute haben sie außerdem direkt die Möglichkeit es gegen ein weiteres Top-Team besser zu machen. Mit einem möglichen Dreier könnte der FCH sogar vorübergehend auf einen der ersten drei Plätze vorrücken.