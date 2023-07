Tore zu günstigen Zeitpunkten Hansa Rostock jubelt gegen Nürnberg Stand: 30.07.2023 15:33 Uhr

Zum Auftakt in die neue Zweitliga-Saison hat Hansa Rostock gegen den 1. FC Nürnberg gewonnen und dabei die Tore kurz vor und nach der Pause erzielt.

John-Patrick Strauß kurz vor (42. Minute) und Nils Fröling kurz nach der Pause (47.) haben Hansa Rostock einen optimalen Start in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga beschert. Die Norddeutschen besiegten den 1. FC Nürnberg mit 2:0 (1:0).

Der "Club" mit dem Neu-Trainer Christian Fiel offenbarte dabei noch einige Schwächen. Im Mai hatte sich Nürnberg erst am letzten Spieltag endgültig vor dem Abstieg gerettet.

Rostock präsentierte sich sich in beiden Strafräumen abgezockter. Nürnberg spielte mit vier Neuzugängen in der Startelf gut mit, scheiterte aber einige Male am starken Hansa-Schlussmann Markus Kolke und ließ in der Defensive die letzte Konsequenz vermissen.

Kolke pariert, Strauß trifft

In den ersten Saisonminuten suchten beide Teams ihren Rhythmus, die Abläufe im Offensivspiel liefen noch nicht flüssig. Nürnberg setzte dann die ersten Akzente, doch Kolke parierte im Sekundentakt gegen Tim Handwerker und Kanji Okunuki (23.) jeweils stark.

Nach einer halben Stunde setzte auch Hansa erste Akzente nach vorne, vor der Pause traf Strauß mit einem verdeckten Schuss von der Strafraumkante. Keine 120 Sekunden nach dem Wechsel vollendete der frisch eingewechselte Fröling eine tolle Kombination.

Nürnberg rannte in Folge hartnäckig an, ließ aber unter anderem eine Dreifachchance aus (56.). Rund zehn Minuten später wurde der vermeintliche Anschlusstreffer durch Daichi Hayashi wegen eines Handspiels zurückgenommen (67.).

Rostock gastiert in Elversberg, Nürnberg gegen Hannover

Am 2. Spieltag ist Hansa Rostock in Elversberg zu Gast (Samstag, 05.08.2023, 13.00 Uhr). Einen Tag später empfängt Nürnberg zu Hause Hannover (13.30 Uhr).