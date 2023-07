Ginczek-Tor reicht Düsseldorf weist Absteiger Hertha in die Schranken Stand: 29.07.2023 22:56 Uhr

Es war ein zähes Match, die Fortuna freute sich am Ende trotzdem: Düsseldorf besiegte Hertha BSC am Samstagabend mit 1:0 (0:0). Das Goldene Tor erzielte Daniel Ginczek (51.). Damit verlor nach Schalke am Freitag (in Hamburg) mit Hertha auch der zweite Bundesliga-Absteiger sein Auftaktspiel in der Zweiten Liga.

Fortuna Düsseldorf will oben mitspielen in dieser Saison, das betonte Sport-Vorstand Klaus Allofs vor Beginn der Partie gegen Hertha BSC noch einmal. Die Hoffnung der Rheinländer besteht vor allem darin, dass sie den letztjährigen Kader weitestgehend zusammenhalten und punktuell verstärken konnten.

Doch der Tabellenvierte der Vorsaison startete in altbekanntem Gesicht: Trainer Daniel Thioune setzte auf Bewährtes, die Neuzugänge Vincent Vermeij, Yannik Engelhardt, Jamil Siebert und Karol Niemczycki saßen zunächst alle auf der Bank.

Drei Neue bei der Hertha

Anders Bundesliga-Absteiger Hertha BSC, für den mit Toni Leistner, Jeremy Dudziak und Fabian Reese gleich drei Neue in der Anfangsformation standen. Den besseren Start erwischten aber die Fortunen, die von Beginn an recht aggressiv ins Pressing gingen. Nur gelegentlich gelang es den Berlinern, kontrolliert hinten heraus zu spielen. Meist waren lange Bälle nötig - Torchancen ergaben sich so nicht.

Allerdings blieb auch die Fortuna vor dem gegnerischen Gehäuse zunächst ungefährlich. Was viel damit zu tun hatte, dass beide Teams das Risiko scheuten. Man hielt lieber genügend eigene Leute hinter dem Ball, als entschlossen nach vorn zu stürmen.

Zweikampf Jordy de Wijs Fortuna Duesseldorf, 30 Florian Niederlechner Hertha BSC

Erste Chance, erstes Tor

Umso überraschender fiel der Düsseldorfer Führungstreffer zu Beginn der zweiten Hälfte. Es kam wie aus dem Nichts: Nach Flanke von Matthias Zimmermann stand Mittelstürmer Daniel Ginczek sechs Meter vor dem Tor sträflich frei und nickte zum 1:0 ein.

Es hätte ein Brustlöser sein können, doch seltsamerweise änderte sich der Spielverlauf kaum. Die Hauptstädter verließen trotz Rückstand ihre Ordnung nicht, sondern griffen eher zurückhaltend, beinahe etwas ängstlich an.

Dreimal Dardai auf dem Platz

Zudem musste Dardai nach der Verletzung von Marten Winkler (30.) früh umstellen, für ihn wechselte der Ungar in Palko einen seiner drei Söhne ein. Weil Marton von Beginn an auflief und Bence ebenfalls in der Schlussphase ins Spiel kam, wirkten letztlich alle Dardai-Brüder gleichzeitig mit.

Fortuna hatte insgesamt recht wenig Mühe, die Partie nach Hause zu bringen und die ersten drei wichtigen Zähler gegen einen vermeintlichen Aufstiegskonkurrenten auf der Habenseite zu verbuchen.

Hertha BSC gegen Wiesbaden, Fortuna zu Gast bei St. Pauli

Am 2. Spieltag empfängt Hertha BSC den SV Wehen Wiesbaden (Freitag, 04.08.2023, 18.30 Uhr). Einen Tag später gastiert Düsseldorf bei St. Pauli (13.00 Uhr).