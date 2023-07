46. Weiter geht's! Beide Mannschaften kehren personell unverändert auf das Feld zurück.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Mit einem torlosen Unentschieden geht es im Topspiel zwischen Düsseldorf und Berlin in die Kabinen. Der Zwischenstand ist nach einem ereignislosen ersten Abschnitt das absolut logische Resultat. Düsseldorf hat zwar mehr Ballbesitz, aber sammelt den fast ausschließlich in der eigenen Hälfte. Auf dem Weg nach vorne bekommt die Fortuna einfach kein Tempo in das eigene Spiel. Die Hertha konzentriert sich auf eine gute Defensivarbeit und Konter. Mit der Herangehensweise wirken sie etwas gefährlicher, aber haben auch noch keinen Schuss auf das Tor vorzuweisen. Für die zweite Hälfte gibt es für beide Offensivreihen also noch ordentlich Verbesserungsbedarf. Bis gleich!

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Zwei Minuten kommen im ersten Durchgang oben drauf. Das geht aufgrund der Verletzungsunterbrechung und Auswechselung von Marten Winkler natürlich absolut in Ordnung.

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

42. Auch kurz vor der Pause sind Großchancen absolute Mangelware. Bei der Hertha aus Berlin wurde es zumindest mehrmals im Ansatz interessant. Die Torhüter sind aber auf beiden Seiten noch gar nicht geprüft worden.

40. Klaus wird mit einem langen Ball auf die Reise geschickt. Christensen verlässt seinen Sechzehner und köpft den Ball vor dem 30-Jährigen weg. Die Klärungsaktion landet fast an der Mittellinie bei Tanaka, der die Situation ausnutzen möchte und sich einfach ein Herz fasst. Dem Distanzschuss fehlt jedoch der Druck und die Kugel hüpft am Ende auch deutlich links am Tor vorbei.

37. Die Fortuna tut sich aktuell wirklich schwer. Ihnen fällt einfach kein Mittel ein, um den Ball zwischen den gut organisierten Ketten der Gäste nach vorne zu spielen. Deswegen läuft der Ball immer wieder zwischen den Innenverteidigern hin und her. Dabei erzielen die Flingeraner jedoch keinerlei Raumgewinn.

35. Florian Niederlechner Hertha BSC Gelbe Karte für Florian Niederlechner (Hertha BSC)

Zeefuik holt bei seinem wiederholten Ausflug in das Angriffsdrittel anscheinend noch mit einer guten Grätsche eine Ecke heraus. Das Schiedsrichtergespann entscheidet jedoch auf Abseits. Darüber regt sich Niederlechner so vehement auf, dass er die erste Verwarnung der Partie bekommt.

33. Es macht den Anschein als würde die Hertha immer mehr an Sicherheit gewinnen. In der Defensive steht der Hauptstadtklub kompakt und auf dem Weg nach vorne machen sie den gefährlicheren Eindruck.

30. Niederlechner wird an der linken Fünferkante von Fabian Reese freigespielt und zieht sofort aus dem Lauf ab. André Hoffmann wirft sich im letzten Moment noch aufopferungsvoll in die Schussbahn und blockt den Ball entscheidend ab.

29. Für Marten Winkler geht es tatsächlich nicht weiter. Für ihn kommt mit Pal Dárdai der älteste der drei Dárdai-Brüder neu rein.

28. Marten Winkler kommt nach seiner Behandlungspause zurück auf das Feld und setzt sich wirklich sofort wieder auf den Rasen. Das sorgt bei der Fortuna natürlich für Verärgerung und der Unparteiische schickt ihn auch prompt wieder runter.

25. Jetzt gibt es die erste Ecke für die Hertha. Richter bringt den Ball von der linken Fahne hoch herein und findet keinen Mitspieler. Im Anschluss setzt Winkler nach und knickt dabei unglücklich um. Deswegen wird der 20-Jährige nun behandelt.

23. Düsseldorf ist eindeutig die spielbestimmende Mannschaft. Allerdings gelingt es den Hausherren nicht sich aus dem Übergewicht an Ballbesitz auch Chancen herauszuspielen. Das liegt vor allem daran, dass regelmäßig die Präzision bei den Pässen fehlt.

20. Fortuna Düsseldorf sammelt in den letzten Minuten einige Standards. Die Eckstöße stellen die Gäste jedoch vor keinerlei Probleme.

17. Zeefuik ist auf dem rechten Flügel immer wieder aktiv dabei. Dieses Mal legt er von rechts im Strafraum in den Rückraum auf Richter ab. Der Hertha-Kapitän probiert es aus der zweiten Reihe direkt. Der Distanzschuss sorgt allerdings für keinerlei Gefahr und segelt deutlich über den Kasten.

14. Die Fortuna fängt sich nach einem eigenen Eckball einen Konter. Reese treibt den Ball mit Tempo durch das Mittelfeld und sprintet auf die zwei verbliebenen F95-Verteidiger zu. Dabei wird der Angreifer von gleich zwei Mitspielern begleitet. Kurz vor dem Sechzehner wählt Reese den Pass nach links zum mitgelaufenen Winkler. Bei dem 20-Jährigen stimmt der erste Kontakt jedoch nicht. Deswegen kann Zimmermann die Situation in höchster Not entschärfen.

13. Die Berliner verteidigen im klassischen 4-4-2. Dabei laufen Fabian Reese und Florian Niederlechner in vorderster Front erst ab knapp in der gegnerischen Hälfte an. Deswegen können die F95-Innenverteidiger viele Ballkontakte ohne großen Druck sammeln.

11. Aktuell ist die Partie unterbrochen, da Pascal Klemens nach einem Luftduell am Boden liegen geblieben ist und behandelt werden muss.

8. Deyovaisio Zeefuik schaltet sich in der Offensive mit ein. Der Niederländer legt sich den Ball halbrechts vor dem Strafraum an seinem Gegenspieler nach innen vorbei und sucht schnell mit dem linken Fuß den Abschluss. Sein Versuch verfehlt das untere rechte Eck allerdings deutlich.

6. Düsseldorf ist um Spielkontrolle bemüht und sammelt derzeit viel Ballbesitz. Florian Kastenmeier schaltet sich dabei aktiv als Aufbauspieler mit ein und steht als Anspielstation zwischen den Innenverteidigern bereit.

4. Der Beginn ist durchaus zerfahren. Auf beiden Seiten fehlt noch die Genauigkeit und es kommt häufig zu langen Bällen.

2. Pünktlich zum Spielbeginn hat starker Regen eingesetzt. Abgesehen davon sind die äußeren Bedingungen jedoch nahezu perfekt.

1. Los geht's! Die Berliner stoßen an und spielen komplett in Blau. Düsseldorf hält im gewohnten Rot-Weiß dagegen.

1. Spielbeginn

Die Akteure stehen in den Katakomben bereit, das Stadion ist gut gefüllt und die F95-Choreo sehenswert. Es ist also alles angerichtet für einen tollen Fußballabend. Mit Christian Dingert leitet ein sehr erfahrener Schiedsrichter die Partie. Immerhin hat er bereit 172 Bundesligaspiele gepfiffen.

Ganz anders ist die Situation bei den Gästen. Mit Toni Leistner, Jeremy Dudziak und Fabian Reese stehen gleich drei Neue in der Anfangsformation. Zudem ist die Hertha-Truppe geprägt von Eigengewächsen und dem Namen Dárdai. Pál Dárdai trainiert nämlich all seine drei Söhne.

Daniel Thioune setzt zum Auftakt auf ein komplett eingespieltes Team. Die Neuzugänge Vincent Vermeij, Yannik Engelhardt, Jamil Siebert und Karol Niemczycki sitzen zunächst alle auf der Bank.

Für die Berliner bedeutete der Abstieg in die 2. Liga einen klaren Neustart. Damit mussten sich alle im Umfeld der Hertha endgültig von der Hoffnung des "Big City Clubs" verabschieden und in ganz anderen Dimensionen denken. Mit Pál Dárdai steht bei den Blau-Weißen aber zumindest ein Trainer am Seitenrand, der die Situation ganz nüchtern einzuschätzen weiß und keine falschen Hoffnungen entstehen lassen will. "Wenn wir Weihnachten noch hier sitzen und eine Chance nach oben haben, dann ist es gut. Wir haben sehr viele Umbrüche hinter uns, müssen eine Achse aufbauen. Die Jungs sind schneller zusammengewachsen, als ich gedacht habe – jetzt brauchen wir Ergebnisse. Erst einmal müssen wir liefern, bevor wir den Fans irgendwelche unrealistischen Versprechungen machen", gab der 47-Jährige im Vorfeld zu verstehen.

Die Düsseldorfer gehören dieses Jahr ganz klar zum Kreis der Aufstiegsaspiranten. Bereits die letzte Spielzeit schlossen die Rheinländer auf dem vierten Platz ab und es ist ihnen gelungen das Team größtenteils zusammenzuhalten. Von der Startelf des 34. Spieltags sind nur Karbownik (Brighton & Hove Albion) und Kownacki (Werder Bremen) nicht mehr Teil des Kaders. Doch nicht nur die Zusammenstellung der Mannschaft macht den Rot-Weißen große Hoffnung, sondern auch die Vorbereitung. Bei sechs Begegnungen blieben sie ungeschlagen und konnten fünf Stück gewinnen. Bei der Generalprobe konnten sie gegen den VfL Bochum mit einem 3:1-Erfolg sogar nochmal ein richtiges Ausrufezeichen setzen.

Das heutige Duell klingt nicht nur nach Bundesliga, sondern fand auch das letzte Mal in der obersten deutschen Spielklasse statt. In der Saison 2019/20 trafen die beiden Vereine noch eine Etage höher aufeinander. Damals konnte die Hertha das Hinspiel mit 3:1 für sich entscheiden und in der Rückrunde gab es ein spektakuläres 3:3-Remis bei dem die Berliner einen 3:0-Rückstand aufholten. Eine ähnlich torreiche Angelegenheit darf es später auch gerne werden.