Abgezockte Hamburger St. Pauli jubelt in Kaiserslautern Stand: 29.07.2023 14:56 Uhr

Aufstiegskandidat FC. St. Pauli ist mit einem Sieg beim 1. FC Kaiserslautern in die neue Saison der 2. Liga gestartet.

Vor rund 44.000 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion erzielte Elias Saad in der 51. Minute die Führung für die Gäste, Ragnar Ache glich in der 66. Minute aus. Marcel Hartel besorgte in Minute 75 dann den Siegtreffer für die Hamburger vom Elfmeterpunkt

Wenig Chancen in Halbzeit eins

Die hatten auch die erste gute Chance des Spiels. Nach einem doppelten Doppelpass mit Saad zog Hartel den Ball aus 17 Metern mit dem rechten Spann aufs Tor. Lauterns Schlussmann Andreas Luthe musste sich mächtig strecken, um den noch abgefälschten Ball zu entschärfen.

Die "Roten Teufel" kamen nach knapp einer halben Stunde erstmals gefährlich vors Tor, doch Hendrick Zuck blieb mit gleich zwei Schussversuchen an Eric Smith hängen.

Dass im ersten Durchgang ansonsten nicht allzu viel passierte, lag an den jeweils gut sortierten Abwehrreihen der beiden Teams und an der Prämisse, erstmal vor allem kein Gegentor kassieren zu wollen.

Saad trifft, Debütant Ache gleicht aus

Das änderte sich dann in der 2. Hälfte. Mit einem schönen Pass in die Spitze konnte Jackson Irvine die komplette Lauterer Abwehrreihe verladen, Saad mogelte sich an seinen Gegenspielern vorbei, umkurvte dann Luthe, der ein wenig spät aus seinem Kasten gestürmt war - und schob den Ball ins leere Tor.

Kaiserslautern reagierte, und Debütant Ache ließ die Fans des Heimteams fünf Minuten nach seiner Einwechslung jubeln.Bei einem schnellen Gegenstoß legte Opoku den Ball zurück auf Redondo, dessen Direktabnahme misslang zwar, wurde aber zur perfekten Flanke für Ache. Der Ex-Frankfurter nickte den Ball aus sechs Metern in die linke Ecke ein.

Hartel wird gefoult und verwandelt den Strafstoß

Die Entscheidung fiel eine Viertelstunde vor Schluss. Tobias Raschl traf bei einem etwas ungestümen Einsatz Hartel im Strafraum am linken Knöchel und Schiedsrichter Robert Schröder zeigte auf den Punkt. Hartel selbst verwandelte zum 2:1.

In der Schlussphase hatte dann noch Ache die Chance zum Ausgleich, kam frei vor dem Tor aber nicht an Schlussmann Nikola Vasilj vorbei. Die Hamburger überstanden mit Glück und Geschick dann auch noch die fünfminütige Nachspielzeit.

St. Pauli gegen Fortuna, Kaiserslautern beim FC Schalke

Am 2. Spieltag trifft St. Pauli zuhause auf Fortuna Düsseldorf (Samstag, 05.08.2023, 13.00 Uhr). Kaiserslautern spielt im Abendspiel beim FC Schalke (20.30 Uhr).