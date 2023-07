2. Bundesliga Hannover gelingt gegen Elversberg nur Remis Stand: 29.07.2023 15:06 Uhr

Die SV Elversberg hat einen Traumstart in ihre Premierensaison in der 2. Fußball-Bundesliga bei Hannover 96 verpasst.

Die Saarländer kamen am Samstag (29.7.2023) trotz einer Zwei-Tore-Führung nur zu einem 2:2 (2:1) bei Hannover 96, sammelten aber dennoch den ersten Punkt auf der von Trainer Horst Steffen ausgerufenen Mission Klassenerhalt.

Marcel Correia (22.) und Wahid Faghir (38.) erzielten die Tore für den Außenseiter, der insgesamt eine gute Leistung zeigte. Hannover wendete dank Cedric Teuchert (42., Foulelfmeter nach Videobeweis) und Nicolo Tresoldi (54.) einen Fehlstart in die neue Saison ab.

Fehler von 96-Torhüter Zieler

Der Drittliga-Meister startete vor 29.200 Zuschauern mutig und bestrafte die Fehler der Niedersachsen eiskalt, so sah Ron-Robert Zieler im Tor beim zwischenzeitlichen 0:2 durch Faghir nicht gut aus. Erst Teucherts Elfmetertor hauchte den 96ern neues Leben ein.

So ging der Ausgleich durchaus in Ordnung. Dennoch hatte Elversberg weitere Chancen: Der auffällige Faghir (52.) traf aber nur das Lattenkreuz. Auch Hannover schielte auf den Sieg, Teuchert verzog in der Schlussphase (87.).

Elversberg gegen Rostock, Hannover in Nürnberg

Am 2. Spieltag ist der SV 07 Elversberg zu Hause gegen Hansa Rostock gefordert (Samstag, 05.08.2023, 13.00 Uhr). Hannover spielt einen Tag später in Nürnberg (13.30 Uhr).