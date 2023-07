2. Liga, Jubiläumssaison HSV schlägt Schalke bei großartigem Zweitliga-Auftakt Stand: 28.07.2023 22:30 Uhr

Der Hamburger SV und der FC Schalke 04 sind am Freitag (28.07.23) mit einem Spektakel in die 50. Zweitligasaison gestartet. Es gab beim 5:3 (1:2) zwei Sieger: den HSV und das Publikum.

Die Hamburger legten mit viel Druck los und gingen durch Robert Glatzel in Führung (16.). Den Ausgleich stellte Youngster Assan Ouédraogo in seinem ersten Profispiel her (22.). Noch vor der Pause brachte Thomas Ouwejan die Gäste in Front. Nach der Pause drehte Laszlo Bénes die Partie mit einem Doppelschlag (57., FE, 60.), ehe Simon Terodde für Schalke wieder auf remis stellte (66.). Dann erzielte Glatzel in der Nachspielzeit den erlösenden Treffer für den HSV (90. +1). Jean-Luc Dompé setzte aus Hamburger Sicht den Schlusspunkt (90. +8).

Hamburg mit furiosem Beginn

Der HSV begann stark und kam schnell durch Glatzel zu einer Doppelchance, bei der der Angreifer zweimal an Schalkes Zugang im Kasten, Marius Müller, scheiterte. Wieder stand Glatzel im Fokus, als er einen überraschenden Steckpass auf Ransford Königsdörffer spielte, der den Ball allerdings nicht kontrolliert mitnehmen konnte.

HSV-Coach Tim Walter musste verletzungsbedingt eine "Notabwehr" auf den Platz bringen, die Schalke nicht in Bedrängnis bringen konnte - noch nicht. Nachdem sich Hamburg-Rückkehrer Levin Öztunali nach einem taktischen Foul die erste Gelbe Karte der Saison abgeholt hatte, erspielte sich Schalke dann doch seine erste nennenswerte Torchance: Kenan Karaman kam halblinks zum Torschuss, doch Daniel Heuer Fernandes konnte für die Hausherren klären.

Doppelschlag - erst Glatzel, dann der 17 Jahre Ouédraogo

Kurze nach der Schalker Möglichkeit war Glatzel zur Stelle: Ein Zuspiel von Pherai brachte das 1:0 für die Hanseaten. Nur eine Minute später kombinierten sich Pherai und Glatzel erneut vors Schalker Tor, doch Pherai vergab.

Dann schlug die Stunde des hochtalentierten Assan Ouédraogo: Simon Terodde ließ eine Hereingabe von rechts von Karaman abtropfen, und der erst knapp über 17 Jahre alte Schalker verwandelte bei der zweiten Schalker Tormöglichkeit cool und überlegt zum Ausgleich.

Wieder reagierte der HSV mit einer Doppelchance (Pherai 30. und Öztunali 36.), doch Ouwejan verwertete einen Abpraller, den Terodde mit verursacht hatte zur Pausenführung für die Gäste.

Bénes lässt sich Elfmeterchance nicht entgehen

Auch den zweiten Spielabschnitt begann der HSV engagierter. Doch dann holte sich Ibrahima Cissé bem Verursachen eines Foulelfmeters Gelb ab, was dem Innenverteidiger in der 71. insofern zum Verhängnis wurde, als er wegen Haltens zum zweiten Mal den gelben Karton sah und folglich den Platz verlassen musste. Die Elfmeterchance ließ sich Bénes gegen den guten Müller im Kasten der Gäste nicht entgehen, auch einen Konter wenig später verwertete der Hamburger unwiderstehlich zur Führung für die Gastgeber.

Beste zweite Liga aller Zeiten? - Safe!

Doch bei aller Freude der Hamburger Fans: Einfach alle Zuschauer dieser packenden und torreichen Auftaktpartie der Jubiläumssaison kamen auf ihre Kosten. Spätetens, als Terodde auf perfektes Zuspiel von Ron Schallenberg seine großen Torjäger-Qualitäten unter Beweis stellte, konnte zurecht von einem großartigen Auftakt in die beste 2. Liga aller Zeiten gesprochen werden: sechs Tore, einmal Rot (wegen zweier taktischen Fouls), ein großartiges Torhüter-Debüt (Müller) und das Aufscheinen eines vielversprechenden Talents am deutschen Nachwuchshimmel (Ouédraogo).

Zehn Minuten vor dem Ende traf der eingewechselte Miro Muheim mit einem platzierten Schuss aus halblinker Position den rechten Pfosten, bei Schalke hatte der eingewechselte Bryan Lasme aus halbrechter Position den Siegtreffer auf dem Fuß. Doch Heuer Fernandes klärte.

Dann erlöste Glatzel den HSV und die Hamburger Anhänger, als er auf Zuspiel von Rechtsverteidiger Ignace Van Der Brempt glücklich im Strafraum der Schalker an den Ball kam, aber Tormann mit einer Körpertäuschung Marius Müller austanzte und den Ball zum umjubelten Sieg ins Tor schob. Der Treffer nach Dompés Solo, als Schalkes Keeper Müller bei einem Schalker Freistoß mitaufgerückt war, war aus Hamburger Sicht noch das Sahnehäubchen.

Schalke gegen Lautern, HSV in Karlsruhe

Am 2. Spieltag ist der FC Schalke 04 zu Hause gegen den 1. FC Kaiserslautern gefordert (Samstag, 05.08.2023, 20.30 Uhr). Der Hamburger SV spielt einen Tag später in Karlsruhe (13.30 Uhr).