Niederlage beim HSV Schalkes Defensive - löchrig wie ein Schweizer Käse

Der FC Schalke 04 hat zum Saisonauftakt eine bittere Niederlage beim Hamburger SV kassiert. In einem spektakulären Spiel zeigte das Team von Trainer Thomas Reis besonders große Defizite in der Abwehrarbeit.

Von Jörg Strohschein

Die Blicke wirkten leer, die Ernüchterung war allen Beteiligten beim FC Schalke 04 anzusehen. Das 3:5 zum ungewöhnlich spektakulären Auftakt der Zweitligasaison beim Hamburger SV sorgte für Desillusionierung bei den Königsblauen.

Der Start in die Mission direkter Wiederaufstieg ging schief. Da half es auch nicht, dass das Team von Thomas Reis zumindest in der Offensive überzeugen konnte. "Wenn du hier drei Tore erzielst, ist es bitter, wenn du gar nichts mitnimmst", sagte der S04-Coach.

Der Grund für die verdiente Pleite war nicht zu übersehen. Die Defensive der Königsblauen wirkte über nahezu die gesamte Spielzeit überfordert. "Wir haben viel zu viele Chancen zugelassen", sagte Reis der Sportschau. "Wir haben genau das nicht gemacht, was uns auszeichnet, dass wir Verantwortung für den Mann übernehmen, der den Ball gerade abgegeben hat. Uns fehlte in der Box die Präsenz. Deswegen haben sie viele Torchancen kreieren können."

Schalkes bravourös haltender Torhüter Müller

Mindestens ein Dutzend bester Möglichkeiten spielte sich der furios aufspielende und quirlige HSV gegen die mehr als löchrige Defensive des S04 heraus. Die beiden Foulspiele von Debütant Ibrahima Cissé, die zum Elfmeter (56.) und später zur gelb-roten-Karte (71.) für den Innenverteidiger führten, waren Symptome, aber nicht die Ursache für die Pleite der Schalker.

Gegen die Hamburger agierte die gesamte S04-Defensive - die ja bekanntlich bereits bei den eigenen Angreifern anfängt - zu hölzern, zu wenig aggressiv, schlicht orientierungslos und zu langsam. Die Abwehr war so widerstandsfähig wie ein löchriger Schweizer Käse.

Ohne den bravourös haltenden, neuen Torhüter Maruis Müller hätte die Partie schon deutlich früher entschieden sein und auch in einem echten Debakel enden können. "Wir müssen defensiv zwei bis fünf Schippen drauflegen", sagte Müller nach seiner irgendwie gelungenen, aber auch mit fünf Gegentreffern dennoch verkorksten Premiere.

In Timo Baumgartl haben die Schalker bereits kurzfristig einen neuen, erstligaerfahrenen Innenverteidiger verpflichtet. Allerdings wird auch der 27-Jährige nicht viel im Alleingang an der defensiven Misere ausrichten können, wenn nicht das gesamt Team diesen besonders wichtigen Aspekt des Spiels verinnerlicht.

Naive Schalker Herangehensweise

Die Schalker haben zu einem Spektakel beigetragen, dass sie so sicher nicht gewollt haben. Weil sie geradezu naiv den offenen Schlagabtausch gegen die spielstarken Hamburger angenommen haben, anstatt in erster Linie das eigene Tor zu schützen. Diese missglückte Herangehensweise brachte allerdings neben der Leistung von Torhüter Müller auch weitere positive Erkenntnisse für Trainer Reis und die Anhänger der Königsblauen.

In Assan Ouédraogo scheint es ein echtes neues Juwel in Reihen des S04 zu geben. Ouédraogo trug sich mit 17 Jahren und 80 Tagen als jüngster Profi-Spieler von Schalke seit Einführung der Bundesliga in die Klub-Historie ein. Und ist damit jüngster Torschütze der Königsblauen.

Aber vor allem die coole Art und Weise, wie sich der Youngster in der aufgeheizten Atmosphäre des Hamburger Stadions präsentierte, dürfte Hoffnung auf bessere Schalker Zeiten geben. "Da sieht man, was für eine Qualität dieser Junge hat", sagte Reis.

Pleite in Hamburg aufarbeiten

Und wer dachte, dass Angreifer Simon Terodde mit seinen mittlerweile 35 Jahren etwas an seiner Torgefahr in der 2. Liga verloren hat, der sah sich getäuscht. Der Neu-Kapitän der Schalker wirkte frisch und engagiert wie eh und jeh - und traf. Die Erkenntnis: Die erste Sturmreihe scheint den Anforderungen gewachsen zu sein. Sollte Ouédraogo im Laufe der Saison in ein völlig normales Formtief fallen, steht in Sebastian Polter ein weiterer erfahrener Angreifer bereit.

Dennoch: Die Schalker werden in der kommenden Woche noch einiges aufarbeiten und sich ernsthafte Gedanken über den Auftritt in Hamburg machen müssen. "Wir werden aus den Dingen lernen, die wir heute nicht gut gemacht haben", sagte Reis .Dass er noch so viel Arbeit vor sich hat, hätte Reis vor Spielbeginn beim HSV wohl auch nicht gedacht.