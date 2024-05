WDR-Sport Schalke holt Braunschweigs Anton Donkor Stand: 14.05.2024 15:22 Uhr

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat Linksverteidiger Anton Donkor von Eintracht Braunschweig verpflichtet. Der 26-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2027.

Das teilten die Schalker am Dienstag mit. Donkor ist der erste Schalker Neuzugang für die kommende Saison der 2. Fußball-Bundesliga und ist ablösefrei.

In der abgelaufenen Saison war Donkor in Braunschweig als Stammspieler gesetzt und steuerte in 32 Einsätzen zwei Tore und zwei Vorlagen zum Klassenerhalt bei. Insgesamt stand er seit 2022 in 64 Zweitliga-Partien für die Eintracht auf dem Platz.

Donkor, der in seiner Zeit bei Waldhof Mannheim in der 3. Liga (2020 bis 2022) vom Offensivspieler zum Verteidiger umschulte, sei "ein sehr durchsetzungs- und zweikampfstarker Spieler, der seine Geschwindigkeit in der Defensive und Offensive gut einsetzen kann", so Schalkes Sportdirektor Marc Wilmots. Vor seinem Wechsel nach Braunschweig spielte der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler ausschließlich unterhalb der 2. Liga.