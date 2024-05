WDR-Sport Baskets Bonn: Kampf um den Einzug ins Playoff-Viertelfinale Stand: 14.05.2024 13:49 Uhr

Die Telekom Baskets Bonn gehen in der Basketball-Bundesliga als klarer Favorit gegen Ludwigsburg in die Play-Ins. Fünf Mal trafen beide Clubs in dieser Saison bereits aufeinander, fünf Mal gingen die Bonner Basketballspieler als Sieger vom Feld.

Wobei die ersten vier Spiele zu der Kategorie „engere Matches“ zählten (80:79, 91:86, 80:75, 85:81), lediglich das letzte Aufeinandertreffen der beiden Bundesligisten am Sonntag (12.05.2024) gewann Bonn souverän mit 27 Punkten Vorsprung.

Nur 48 Stunden nach dem 87:60-Erfolg gegen Ludwigsburg, mit dem sich die Baskets das Heimrecht für die Play-Ins sicherten, gibt es am Dienstagabend (14.05.2024 / 20.30 Uhr) das erneute Aufeinandertreffen mit den Baden-Württembergern. Mit einem psychologischen Vorteil für die Rheinländer?

Moore erwartet komplett anderes Spiel

Nicht unbedingt, warnte Baskets-Headcoach Roel Moors direkt in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Der Sieg "bedeutet nichts! Natürlich werden wir auch dieses Spiel analysieren. Wir haben viele Dinge gut gemacht. Es gab aber auch Sachen, die nicht so gut waren." Moors erwartet am Dienstag ein komplett anderes Spiel. "Das Wichtigste ist, dass wir erneut unseren Gameplan konzentriert umsetzen!"

Sein Guard Noah Kirkwood schaut voller Vorfreude auf die Partie. "Ludwigsburg liegt uns." Was auch daran liegt, dass Bonn das sehr physische und harte Spiel der Riesen in allen Duellen angenommen hat. Die Partie wird kein Selbstläufer: Leichte Punkte gibt es gegen die Mannschaft von Trainer Josh King, dessen Vertrag nach der Saison nicht verlängert wird, nicht. Von den besten acht Teams in der Bundesliga hat nur Chemnitz mehr Fouls begangen als Ludwigsburg.

Mangelnde Konstanz bei Bonn und Ludwigsburg

Ähnlich wie auch bei den Baskets Bonn gleicht die Saison von Ludwigsburg einer Achterbahnfahrt. Eine tolle Vorstellung in der Champions League, das Viertelfinale wurde erreicht, in der Bundesliga ein Wechselbad der Gefühle und mangelnde Konstanz. Während der Saison wurden Topteams wie Ulm, Würzburg, Chemnitz, Berlin und sogar zweimal Vechta bezwungen – es gab aber auch unerklärliche Niederlagen gegen Rostock oder den Mitteldeutschen BC.

Roel Moors

Um den Einzug in die Playoffs zu schaffen, fordert Bonns Trainer Roel Moors Intensität und unbedingten Willen von seiner Mannschaft, denn für die Baskets Bonn steht viel auf dem Spiel: Der Gewinner des Play-Ins-Spiels zieht automatisch als Tabellensiebter ins Playoff-Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft ein und träfe dort auf Alba Berlin.

Der Verlierer des Spiels bekäme in einem zweiten Play-Ins-Spiel gegen den Gewinner des Duells Oldenburg (Platz neun) gegen Hamburg (Platz zehn) am Donnerstag (16.05.2024 / 20 Uhr) eine zweite und letzte Chance, sich mit einem Sieg als Tabellenachter für die Playoffs zu qualifizieren. In diesem Falle hieße der Viertelfinalgegner dann FC Bayern München (Platz eins). Bei einer erneuten Niederlage wäre die Saison beendet.