50. Glatzel lässt die Chance auf den Ausgleich liegen! Der Mittelstürmer nimmt im Strafraum eine hohe Flanke hervorragend an, schließt mit dem zweiten Kontakt ab, doch wieder ist Müller zur Stelle und vereitelt eine gefährliche Torchance.

48. Pherai leitet den ersten Hamburger Angriff nach dem Seitenwechsel ein und setzt sich auf links durch. Bei der Flanke rutscht ihm der Ball allerdings über den Fuß und die Hereingabe entwickelt sich zu einer Bogenlampe in den Rückraum, die Schalke ohne Probleme verteidigen kann.

47. Der HSV schnappt sich direkt mal den Ball und baut mit dem weit vorgerückten Heuer Fernandes auf. Immer wieder schlägt der Keeper weite Bälle nach vorne, die aber relativ schnell wieder zurückkommen.

46. Die zweite Hälfte beginnt ohne personelle Wechsel - weiter geht's!

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Die ersten 45 Minuten der Saison machen richtig Laune! Schalke dreht einen Rückstand und geht mit einer 2:1-Führung in die Halbzeit. Den besseren Start erwischte zweifelsfrei der HSV, denn die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr! Glatzel vollendete eine Kombination über Meffert und Pherai nach 17 Minuten zum verdienten 1:0. Schalke hatte bis dahin noch gar nicht am Spiel teilgenommen, glich aber durch eine eiskalte Torraumszene des 17-jährigen Ouédraogo zum 1:1 aus. Danach war Königsblau besser in der Partie und es gab Chancen auf beiden Seiten - wenige Sekunden vor dem Halbzeitpfiff war dann Schalke durch Außenverteidiger Ouwejan erfolgreich (45.+1.). Gleich geht es weiter mit Halbzeit zwei!

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Thomas Ouwejan Schalke Tooor für FC Schalke 04, 1:2 durch Thomas Ouwejan

Schalke dreht das Spiel! Die Gäste bauen über die linke Seite auf und über ein Dribbling von Ouédraogo kommt der Ball in die Mitte. Terodde fälscht den Ball ungewollt in den halblinken Halbraum ab, wo Ouwejan angelaufen kommt und die Kugel sehenswert mit dem linken Außenrist im rechten, unteren Eck versenkt.

45. +1 Zumindest gibt es zwei Minuten Nachschlag. Schalke lässt die Kugel hinten laufen, die Gastgeber laufen nicht mehr allzu ambitioniert an und geben sich wohl mit dem Halbzeitstand zufrieden.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45. Wir befinden uns in der Schlussphase einer unterhaltsamen ersten Halbzeit! Gehen beide Mannschaften mit dem Remis in die Kabine oder passiert noch etwas?

43. Doppelchance für Heyer! Zunächst schaltet sich der Außenverteidiger aus dem Spiel heraus vorne ein, schließt auf links aus spitzem Winkel flach ab und holt die Ecke heraus. Beim anschließenden Standard steht er am zweiten Pfosten goldrichtig, ist aber zu überrascht, dass der Ball bis dorthin durchrutscht.

41. Wieder ist es Karaman, der eine Flanke von rechts reinbringt! Mohr geht dem halbhohen Ball im Zentrum entgegen, für einen kontrollierten Abschluss reicht es jedoch nicht. Die Kugel rauscht in den verwaisten Rückraum und der HSV kann wieder aufbauen.

38. Schalke wird gefährlicher: Ouédraogo bekommt im Mittelfeld viel Platz und steckt rechts auf Karaman durch. Der Außenstürmer gibt mit dem ersten Kontakt flach in die Mitte, wo Terodde gelauert hat und an der Grenze zum Fünfmeterraum abschließt. Heuer Fernandes pariert den zentralen Abschluss, dann geht aber auch die Fahne des Linienrichters hoch - ein Tor hätte ohnehin nicht gezählt.

36. ..erneut übernimmt Bénes den Standard, setzt den Ball aber in die Mauer. Die Gefahr ist für Königsblau erstmal gebannt.

35. Wieder gibt es einen Freistoß für den HSV, weil Mohr einen Schuss von Bénes mit der Hand blockt. Die Kugel liegt diesmal zentraler und 19 Meter vom Tor entfernt..

33. Die Gastgeber bekommen nach einem Foul von Terodde einen Freistoß in guter Position zugesprochen: Bénes bringt den Ball aus 22 Metern gefühlvoll in die Mitte, wo Verteidiger Guilherme Ramos einläuft und mit einem Kontakt abschließen will. Das Spielgerät rutscht dem Neuzugang jedoch über den Schlappen und fliegt über den Kasten.

31. Glatzel setzt Pherai in Szene! Hamburgs Nummer neun wird im Strafraum mit einem langen Ball gesucht und legt die Kugel per Kopf in den Lauf von Pherai. Der Mittelfeldspieler zögert nicht lange, zieht aus von links aus spitzem Winkel ab - Müller kratzt das Spielgerät mit einer tollen Fußabwehr noch aus dem langen Eck. Die folgende Ecke bleibt für S04 ungefährlich.

29. Schalke baut von hinten gut auf und sucht immer wieder die eigene Rechte Seite über Brunner und Karaman. Richtig gefährlich wird es allerdings nicht, weil der HSV die Räume im Zentrum gut dicht macht.

27. Das Tempo in diesem Eröffnungsspiel ist bemerkenswert hoch - beide Mannschaften halten die Kugel nicht lange in der eigenen Abwehrreihe, sondern suchen den Weg nach vorne. Deutlich gefährlicher wurde es dabei bisher beim HSV, doch auch Schalke setzt hier und da Nadelstiche.

24. Der zügige Ausgleich hatte sich in den letzten Minuten alles andere als angedeutet. Der HSV ist hier absolut dominant und Schalke ausschließlich mit Defensivarbeit beschäftigt!

22. Assan Ouédraogo Schalke Tooor für FC Schalke 04, 1:1 durch Assan Ouédraogo

S04 schlägt zurück! Karaman löffelt aus dem rechten Halbraum eine halbhohe Flanke in die Mitte, Terodde lässt die Kugel in der Nähe des Elfmeterpunkts mit einem Kontakt auf Youngster Ouédraogo prallen und der 17-Jährige lässt mit einem Haken noch zwei Gegenspieler aussteigen. Lässig platziert er den flachen Schuss aus elf Metern im linken Eck und lässt die Königsblauen jubeln!

19. Moritz Heyer Hamburg Gelbe Karte für Moritz Heyer (Hamburger SV)

Heyer geht im Mittelfeld gegen Drexler zu hart in den Zweikampf und streckt seinen Gegenspieler mit einem langen Bein zu Boden. Wieder verteilt der Schiedsrichter eine Gelbe Karte.

18. Der HSV verpasst den Doppelschlag! Wieder geht es im letzten Drittel viel zu schnell für Schalke und Glatzel kann im Strafraum rechts rüberlegen zum völlig freistehenden Pherai. Der Neuzugang aus Braunschweig zieht aus elf Metern direkt ab und prüft Müller in der rechten, unteren Eck. Der Keeper ist schnell genug unten und pariert mit den Fingerspitzen!

17. Robert Glatzel Hamburg Tooor für Hamburger SV, 1:0 durch Robert Glatzel

Da ist es passiert! Meffert verlagert aus dem Zentrum auf die halbrechte Seite zu Pherai, der sich sehenswert dreht und in den Strafraum einzieht. Sein flaches Zuspiel in die Mitte muss der mitgelaufene Glatzel nur noch mit dem linken Fuß ins Tor einschieben - das ging viel zu schnell für die Schalker Abwehrreihe!

15. Zum ersten Mal hält auch Schalke die Kugel in den eigenen Reihen und kommt mal durch! Karaman kann sich auf der linken Seite mit seiner Geschwindigkeit durchsetzen und kommt aus spitzem Winkel zum Abschluss. Heuer Fernandes macht die kurze Ecke gut zu und pariert den flachen Schuss aus acht Metern souverän.

12. Levin Öztunali Hamburg Gelbe Karte für Levin Öztunali (Hamburger SV)

Schalke setzt über Karaman zum Konter an: Der Außenspieler ist auf Höhe der Mittellinie am ersten Gegenspieler vorbei, wird dann jedoch von Öztunali festgehalten und zu Boden gerissen. Der Neuzugang des HSV sieht für dieses taktische Foul die erste Gelbe Karte des Abends.

12. Der HSV kombiniert sich durch das Zentrum! Glatzel dreht sich zentral vor dem Tor gut auf und steckt flach durch auf den gestarteten Königsdörffer. Hamburgs Nummer elf hat im hohen Tempo Probleme bei der Mitnahme, daher kann Müller zupacken.

9. Mit der ersten zaghaften Torannäherung von Königsblau springt direkt mal die erste Ecke heraus. Ouwejan flankt die Kugel von links in die Mitte und findet Terodde, der noch an einem gezielten Kopfball gestört wird. Weil die Kugel noch von einem Hamburger abgefälscht war, hätte es eigentlich eine weitere Ecke geben müssen. Doch der Schiedsrichter entscheidet auf Abstoß für den HSV.

7. Pherai nimmt wenige Meter vor dem Strafraum Tempo auf und versucht es mit einem Steilpass auf die rechte Seite. Das Zuspiel gerät aber deutlich zu lang und rollt ins Toraus, S04 kann für den Moment durchatmen.

6. Doppelchance für den HSV! Zunächst pariert Müller einen Distanzschuss von Glatzel gut zur Seite und muss wenigen Sekunden erneut parieren, weil ein Hamburger auf Höhe des Elfmeterpunkts abziehen kann. Die Gastgeber sind früh am Drücker!

4. Trotz zahlreiche Beschwerden bekommt Hamburg nach einem Pressschlag die erste Ecke der Partie: Bénes übernimmt und bringt die Kugel von der rechten Seite hoch in die Mitte. Der Ball kommt weit vor dem ersten Pfosten herunter, Schalke verursacht dennoch einen weiteren Eckstoß. Diesen spielt der HSV kurz aus und wird von den Gästen zurückgedrängt.

2. Der HSV schnappt sich den Ball und lässt das Spielgerät zunächst in den eigenen Reihen laufen. Keeper Heuer Fernandes steht gewohnt hoch und ist im Aufbauspiel eingebunden, Schalke stellt die Passwege in der Mitte der gegnerischen Hälfte zu.

1. Die Saison 2023/24 ist eröffnet! Der HSV spielt klassisch in roten Hosen und weißen Trikots, Schalke läuft in den traditionellen Shirts in Königsblau auf.

1. Spielbeginn

Das Hamburger Volksparkstadion ist bis zum letzten Platz gefüllt: 57.000 Zuschauer empfangen die beiden Teams und das Schiedsrichtergespann lautstark, es kann losgehen!

Dieses Traditionsduell eröffnet im übrigen eine Jubiläumssaison, denn es ist die 50. Auflage der 2. Bundesliga. Bereits zum Start der Saison 2021/22 trafen Hamburg und Schalke aufeinander - die Rothosen entführten mit dem 3:1-Auswärtssieg direkt mal drei Punkte aus der Veltins Arena. Heute kann das Team aus dem Ruhrpott sich ebenfalls in der Ferne dafür revanchieren - in wenigen Minuten geht es los!

Eine Niederlage am ersten Spieltag können sich der HSV und S04 trotz des Topspiels nur bedingt leisten. Thomas Reis sieht seine Schalker bereit, unterstreicht aber auch, dass noch nicht alles passen kann: "Wir haben gut gearbeitet. Aber es ist auch klar, dass im ersten Spiel, auch aufgrund einiger Veränderungen im Kader, noch nicht jedes Rädchen ins andere greifen wird." HSV-Coach Tim Walter kann auf mehr Automatismen bauen, legt sein Hauptaugenmerkt dabei besonders auf eine bessere Abwehr: "In der Defensivarbeit wollen wir wieder mehr Konsequenz, Kompaktheit und Gier an den Tag legen. Im Umkehrschluss hatten wir aber auch den besten Angriff - und das soll so bleiben."

Beide Traditionsclubs haben während der Vorbereitung ihren Anspruch klar gemacht: Sowohl Hamburg als auch Schalke will den Aufstieg unbedingt! Nachdem der HSV in der vergangenen Saison in der Relegation am VfB Stuttgart scheiterte, musste auch der S04 mit dem direkten Abstieg einen herben Niederschlag einstecken. Umso größer ist der Ehrgeiz auf beiden Seiten, auch wenn die Konkurrenz in der 2. Liga so stark wie lange nicht ist: Neben dem HSV und Schalke buhlen auch Hannover 96, die Hertha aus Berlin oder der 1. FC Nürnberg um den Aufstieg.

Beim Absteiger aus Gelsenkirchen musste dagegen deutlich mehr am Kader geschraubt werden - 21 Zugänge stehen 17 Abgängen gegenüber! Besonders der Abgang von Bülter (11 Tore in der letzten Saison) dürfte S04 schmerzlich weh tun. Den Platz im Sturmzentrum besetzt heute Kapitän Terodde, Karaman und Mohr sollen ihn über die Außenbahnen unterstützen. Im Mittelfeld feiert Ouédraogo als 17-Jähriger sein Debüt für Königsblau und profitiert davon, dass die Neuzugänge Tempelmann (nicht im Kader) und Seguin (Bank) noch nicht fit genug für einen Startelfeinsatz sind. In der Innenverteidiger bekommt Cissé den Vorzug vor Matriciani, Baumgartl ist hingegen noch nicht Teil des Kaders. Mit Torhüter Müller, gekommen vom FC Luzern, und Schallenberg in der Vierkette stehen bei Schalke zwei neue Spieler von Beginn an auf dem Feld.

Werfen wir einen Blick auf den HSV: Trotz verpasstem Aufstieg konnten die Rothosen den Großteil des Kaders zusammenhalten und gaben nur mit Kittel einen gesetzten Spieler ab. Im Sommer wurde fleißig eingekauft und gleich vier Neuzugänge stehen heute direkt mal in der Startelf. Auf der Position des Außenverteidigers spielt Van Der Brempt von Beginn, neben ihm in der Verteidigung startet mit Guilherme Ramos ebenfalls ein Neu-Hamburger - sobald Kapitän Schonlau allerdings fit ist, dürfte er den Vorzug bekommen. Im Mittelfeld dürfen sich Pherai und Öztunali bei ihrem Debüt beweisen. Im Sturm konnte man Goalgetter Glatzel halten - auch er steht in der Startelf von Trainer Tim Walter. Allerdings plagen den Coach zum Saisonstart auch Verletzungssorgen, denn mit Suhonen, Mikelbrencis, Reis, Hadžikadunić und dem angesprochenen Schonlau sind zahlreiche Akteure beim ersten Spiel nicht dabei.