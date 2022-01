Regensburg mit Chancen-Raubbau

Regensburg blieb das gefährlichere Team, ließ aber zu viele Chancen liegen, nicht nur beim von Besuschkow vergebenen Elfmeter, und machte den Gegner dadurch stark. Nach der Pause legten die Kieler die Zurückhaltung ab und kamen durch ein Elfmeter-Geschenk der Regensburger zum zweiten Treffer: Benedikt Gimber brachte Kiels Finn Porath an der Strafraumgrenze völlig unnötig zu Fall - den fälligen Strafstoß verwandelte Mühling sicher.

Die Führung spielte den Kielern in der Folge in die Karten. Die Gäste waren bei Konterchancen immer wieder gefährlich. Gegen eine Regensburger Mannschaft, die den Druck verstärkte und auf den Ausgleich drängte, aber weiter schlampig mit ihren Chancen umging.

Regensburg auf Schalke, Kiel empfängt Düsseldorf

Regensburg tritt nach der Spielpause am 21. Spieltag am Samstag (05.02.22, 13.30 Uhr) beim FC Schalke an, Kiel empfängt am Sonntag Düsseldorf (06.02.22, 13.30 Uhr).