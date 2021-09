Schalke 04 hat am Freitagabend (17.09.2021) im Heimspiel gegen den Karlsruher SC 1:2 (1:1) verloren. Kyoung-rok Choi hatte den KSC früh in Führung gebracht (1. Minute), Simon Terodde wenig später für Schalke ausgeglichen (15.). Der letzte Treffer des Abends war jedoch der schönste: Karlsruhes Marvin Wanitzek traf mit einem satten Fernschuss genau in den Winkel (88.). Zuvor hatte Schalkes Kapitän Victor Pálsson wegen rüden Foulspiels die Rote Karte gesehen (73.).

In der Tabelle zieht Karlsruhe (12 Punkte) damit an Schalke (10 Punkte) vorbei und setzt sich vorerst im oberen Bereich fest.

Jubiläumstreffer für Terodde

Begonnen hatte das Spiel für Schalke mit einem Rückschlag. Es lief noch die erste Spielminute, als Philip Heise für den Karlsruher SC eine Ecke von der linken Seite ausführte. Kyoung-rok Choi nahm die Hereingabe volley, eigentlich keine unlösbare Aufgabe für Schalkes Torhüter Ralf Fährmann - doch der lenkte den Ball ins eigene Tor.