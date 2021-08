In der 40. Minute erhöhte Gimber nach einer Ecke per Kopfball auf 2:0. In der zweiten Halbzeit nutzte Regensburg einen Ballverlust von Reese zum 3:0. Konrad Faber bediente dabei per Flanke Gimber, dessen Schuss von Korb unhaltbar ins eigene Gehäuse abgefälscht wurde.

Traumstart für Regensburg

Die Oberpfälzer hatten einen Traumstart in die Saison hingelegt und gegen Darmstadt 98 (2:0) und den SV Sandhausen (3:0) zwei Auftaktsiege ohne Gegentor eingefahren.

Holstein Kiel tritt als nächstes beim 1. FC Nürnberg an. Anstoß ist am Freitag (20.08.2021) um 18.30 Uhr. Jahn Regensburg empfängt am Samstag (13.30 Uhr) Schalke 04.

red/dpa/sid | Stand: 14.08.2021, 15:22