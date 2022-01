1:0 - Hannover 96 verschärft Hansa Rostocks Ergebniskrise

Hannover mit mehr Ballbesitz, aber ohne Torschuss

Für eine Auswärtsmannschaft beachtliche 58 Prozent Ballbesitz schlugen für 96 nach dem ersten Abschnitt zu Buche. Was auf dem Papier nach einer dominanten Vorstellung der Niedersachsen aussah, war in der Realität brotlose Kunst. Wobei der Begriff "Kunst" im Zusammenhang mit der fußballerisch völlig uninspirierten Vorstellung Hannovers in den ersten 45 Minuten unangebracht war. Denn mehr als Ballgeschiebe ohne nennenswerten Raumgewinn brachten die "Roten" nicht zustande.

Noch einmal sei in diesem Zusammenhang der Blick auf die Statistik erlaubt. Diese wie für die Gäste zur Pause keinen einzigen Torschuss aus. Hansas Schlussmann Markus Kolke hätte wohl zwischendurch auch ein Tässchen Kaffee trinken gehen können. Es wäre den offensivmüden 96ern vermutlich nicht einmal aufgefallen.