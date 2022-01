Nach den Toren wurde es lebendiger

Auch nach dem Seitenwechsel war die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis das überlegene Team, weitere Torchancen aber blieben zunächst aus. Erst nach den beiden Toren wurde die Partie wieder lebendiger und spannender.

Schalke muss am nächsten Spieltag am Samstag (22.01.2022) in Aue ran, Kiel spielt am Sonntag in Regensburg.

sid/dpa | Stand: 16.01.2022, 16:20