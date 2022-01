Konter schlecht ausgespielt

Die wenigen Gegenangriffe in der Schlussviertelstunde spielten die Hamburger immer wieder zu schludrig aus, vor allem der eigentlich technisch starke Sonny Kittel hatte einen schwachen Tag erwischt.

Dynamo Dresden muss am am nächsten Spieltag am Sonntag (23.01.2022) bei Hannover 96 ran, der Hamburger SV spielt schon am Freitag gegen den FC St. Pauli.

ch | Stand: 14.01.2022, 20:15