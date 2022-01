Darmstadt 98 - Karlsruher SC 2:2

Darmstadt verpasst gegen Karlsruhe Sprung an die Spitze

Hin und Her in Darmstadt und am Ende reicht den "Lilien" ein Remis gegen Karlsruhe nicht, um Platz eins in der 2. Fußball-Bundesliga zu übernehmen.