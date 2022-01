Die Schanzer rutschen durch die Niederlage immer tiefer in den Abstiegskampf und sind mit zehn Punkten und dem letzten Tabellenplatz nun schon zehn Punkte von dem rettenden 15. Rang entfernt. Heidenheim steigt durch den Heimsieg auf den dritten Platz nach vorne und bleibt den Spitzenreitern aus St. Pauli und Darmstadt im Nacken.

Leipertz köpft Heidenheim in Führung

In der Anfangsphase kam besonders Ingolstadt gut ins Spiel. Die Schanzer standen speziell im Mittelfeld sehr kompakt und gewährten den Hausherren aus Heidenheim kein Durchkommen. Torchancen waren in dieser Spielphase Mangelware - bis zur Flanke von Heidenheim-Verteidiger Jonas Föhrenbach. Der Ball segelte von der linken Seite in den Strafraum, Stürmer Robert Leipertz stieg nach oben und lenkte den Ball über den Innenpfosten ins rechte Eck.

Der Treffer zeigte Wirkung bei den zunächst mutigen Ingolstädtern: Der Tabellenletzte verlor den Zugriff und trotz fehlender Offensivchancen hatte Heidenheim das Spiel im Griff.

Ingolstadt trifft, Heidenheim schlägt zurück

Nach dem Wiederanpfiff zeigten die Ingolstädter direkt, was sie sich für die zweite Halbzeit vorgenommen haben. Nach einer ersten guten Chance nach nur wenigen Sekunden erzielte Christian Gebauer in der 47. Minute den Ausgleich mit dem Kopf. Der chancenlose Heidenheim-Keeper, Kevin Müller, der bis dato nicht einen Ball halten musste, war bedient.

Nur vier Minuten später hatte das Team von Trainer Frank Schmidt wieder allen Grund zum Feiern. Tobias Mohr traf aus 25 Metern zur erneuten Heidenheim-Führung und ließ Ingolstadt-Keeper Dejan Stojanovic schlecht aussehen. Die Euphorie der Gäste zu Beginn des zweiten Abschnitts ist jetzt wieder etwas abgeebbt. Stattdessen macht Heidenheim weiter Druck, doch Mittelfeldspieler Norman Theuerkauf vergab zwei hundertprozentige Chancen und verpasste es, den Sieg frühzeitig klar zu machen.

Heidenheim muss am nächsten Spieltag am Samstag (22.01.2022) in Rostock ran, Ingolstadt spielt dann gegen Darmstadt.

