St. Pauli jetzt im Derby beim HSV

St. Pauli erwartet am Dienstag am Millerntor den BVB im Achtelfinale des DFB-Pokals, bevor am Freitagabend in der Liga das Derby (21.01.2022) beim Hamburger SV ansteht. Aue spielt am Samstag gegen Schalke.

sid/dpa | Stand: 15.01.2022, 15:30