Bochum erspielt sich ein Remis gegen Köln

Bochum erarbeitet sich Chancen

Die Bochumer waren schon früh dem 1:0 nahe. Doch der Schuss von Milos Pantovic (6.) wurde in höchster Not von der FC-Abwehr geblockt. Auch in den folgenden Minuten blieb der VfL das aktivere Team. Nach einem Konter über den schnellen Holtmann (17.) verhinderte FC-Torhüter Marvin Schwäbe mit einer Fußabwehr die Führung der Bochumer.

Erst nach rund 20 weitgehend passiven Minuten intensivierten auch die Kölner in ihr Offensivspiel, vergaben aber durch Modeste (23.) ihre erste gute Möglichkeit. Nur zwei Minuten später lag der FC mit 0:1 hinten. Einen Konter über Bochums Jürgen Locadia schloss Holtmann mit einem Schuss durch die Beine von Keeper Schwäbe gekonnt ab.

Nur mit viel Glück entging der FC einem weiteren Bochumer Treffer, als Schwäbe einen Versuch von Locadia (34.) aus kurzer Distanz parierte.

Löwen vergibt aus aussichtsreicher Position

Ein Tor aus dem Nichts brachte das Baumgart-Team zurück ins Spiel. Nach einer Ecke von Florian Kainz war Hübers aus zehn Metern zur Stelle. Kurz vor der Halbzeit stellte Modeste den Spielverlauf auf den Kopf. Nach Zuspiel von Kainz ließ der FC-Torjäger dem Bochumer Keeper Manuel Riemann mit einem gefühlvollen Heber keine Chance.

Auch nach Wiederanpfiff blieben die Bochumer am Drücker und drängten auf den Ausgleich. Aber Eduard Löwen (53.) vergab die große Ausgleichs-Chance. Die Kölner beschränkten sich in erster Linie auf ihre Defensivarbeit - und diese Passivität wurde bestraft. Mit einem Flachschuss ins lange Eck bezwang Takuma FC-Keeper Schwäbe.

Bochum bei der Hertha, Freiburg zu Gast in Köln

Bochum tritt am nächsten Spieltag bei Hertha BSC an (04.02.22, 20:30 Uhr), Köln empfängt Freiburg (05.02.22, 15:30 Uhr).

red | Stand: 22.01.2022, 20:22