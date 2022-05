Durch das 1:2 (1:1) in Bochum bleibt Bielefeld auf dem 17. Tabellenplatz, der den direkten Abstieg bedeutet. Für eine Rettung braucht die Arminia (27 Punkte) einen Heimsieg gegen Leipzig am letzten Spieltag. Gleichzeitig darf Stuttgart (29 Punkte) in den beiden letzten Spielen bei den Bayern und gegen Köln keinen Punkt holen. Bei einem Stuttgarter Punktgewinn müsste Bielefeld außerdem sechs Tore aufholen. Jeder Stuttgarter Sieg bedeutet nun den Bielefelder Abstieg. Hertha BSC auf Platz 15 ist für Bielefeld nicht mehr erreichbar.