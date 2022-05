Union hatte das Spiel zunächst im Griff. Bochum war um eine Antwort bemüht, fand aber gegen konzentriert verteidigende Unioner offensiv kaum Lösungen.

Sheraldo Becker, der zuvor nach zwei Aktionen bereits liegen geblieben war, musste schließlich verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für den Stürmer kam in der 19. Minute Sven Michel, der direkt einen Handelfmeter für die Gastgeber herausholte. Robert Tesche bekam den Schuss von Michel an den Arm. Schiedsrichter Marco Fritz zeigte nach Ansicht der Videobilder auf den Punkt, Awoniyi verwandelte.

Nervöse Schlussphase nach Bochums Ausgleich

Wirklich gefährlich wurde in der Folge zunächst keine der beiden Mannschaften. Nach der Pause wurde Bochum etwas aktiver und Zoller gelang der Anschlusstreffer per Kopf. Awoniyi vergab die mögliche Vorentscheidung für Union und scheiterte an Esser (66.), der auch die anschließende Ecke entschärfte.

Stattdessen kam Bochum kurz vor Schluss zum Ausgleich - und der Europa-League-Einzug der Berliner geriet in Gefahr: Köln brauchte in Stuttgart zu diesem Zeitpunkt nur noch einen Treffer, um an Union vorbeizuziehen. Doch Awoniyis Siegtor kurz vor dem Ende beseitigte alle Zweifel - die "Eisernen" schafften es aus eigener Kraft ins Ziel.

Quelle: red/sid/dpa