Toller Grifo-Freistoß zur Führung

Vor allem in Halbzeit eins trat der SC sehr dominant auf, attackierte früh und schnürte die Gäste regelmäßig in deren Hälfte ein. Für den Führungstreffer brauchte das Team von Trainer Christian Streich allerdings einen Standard. Der war aber besonders sehenswert: Grifo zirkelte einen Freistoß von halblinks aus 22 Metern unhaltbar über die Mauer zum 1:0 in den linken Winkel.

Freiburg trat in der Folge mit noch breiterer Brust auf. Ermedin Demirovic hatte nur wenig später das 2:0 auf dem Fuß, traf aber nach einer Hereingabe von Lucas Höler nur den Pfosten (11.). Wolfsburg konnte sich nach vorne zunächst kaum in Szene setzen.

Grifo zum Zweiten vor der Pause

Dafür setze Freiburg nach. Demirovic rutschte an einem flachen Pass in den Fünfer nur knapp vorbei (42.). Kurz darauf stand Grifo dann nach einer schnellen Umschaltsituation im Strafraum sträflich frei und markierte noch vor der Pause das 2:0.

Doch mit Beginn der zweiten Hälfte arbeitete sich Wolfsburg zurück in die Partie - und konnte sich auf Kruse verlassen. Über links stahl sich der Routinier in den Strafraum und verwertete einen perfekten Steckpass von Maximilian Arnold mit einem Schuss ins rechte Eck zum 1:2. Für Kruse war es das neunte Saisontor.

Spannende Schlussphase

Mit einem Mal war die Partie offener. Wolfsburg hatte deutlich mehr Zugriff aufs Spiel und drängte nach vorn. Freiburg sezte Konter. Demirovic scheiterte bei so einem Gegenstoß aus spitzem Winkel an Casteels-Vertreter Pavao Pervan (62.) im Wolfsburger Tor. In der Schlussphase sah es so aus, als könnten sich die Norddeutschen belohnen. Als Freiburg den Ball im Strfraum nicht geklärt bekam, wuchtete ihn Arnold aus zehn Metern oben links zum 2:2 in den Knick.

Aber die Partie hatte noch einen finalen Akkord auf Lager. Der eingewechselte Nils Petersen ließ an der Strafraumgrenze eine Hereingabe mit der Brust abprallen und Schlotterbeck jagte ihn wuchtig zum Freiburger 3:2-Siegtreffer ins Netz.

Die Freiburger spielen am Samstag (19.03.2022) in Fürth, Wolfsburg hat einen Tag länger Pause und ist dann zu Hause gegen Leverkusen gefordert.

Quelle: db