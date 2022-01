RB Leipzig gewann am Sonntag (23.01.2022) in der Bundesliga vor coronabedingt nur 1.000 Zuschauern gegen den VfL Wolfsburg mit 2:0 (0:0). Zur Führung in einer insgesamt zähen Partie staubte RB-Verteidiger Willi Orban (76. Minute) ab, nachdem André Silva den Ball an den rechten Pfosten geköpft hatte. Leipzigs zweiter Treffer von Josko Gvardiol (84.) an seinem 20. Geburtstag wurde erst nach Videobeweis anerkannt. Ein weiterer Leipziger Treffer von Orban (58.) zählte wegen Abseits nicht.