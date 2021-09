Lewandowskis Elfmetertor zur Führung

In der ersten Hälfte entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit wenig Torchancen. Leipzigs Kevin Kampl leistete sich in der 12. Minute ein Handspiel im Strafraum, den fälligen Strafstoß verwandelte Robert Lewandwoski zur Führung für die Bayern.



Die beste Chance zum Ausgleich für Leipzig vergab Dani Olmo unmittelbar vor der Pause. Seinen Schuss aus 16 Metern wehrte Bayerns Torwart Manuel Neuer jedoch ab.

Bayern ziehen nach der Pause kühl davon

Nach der Pause legten die Bayern zu: Alphonso Davies flankte kurz nach Wiederanpfiff von links, Jamal Musiala vollstreckte am ersten Pfosten mit dem linken Innenrist ins lange Eck zum 2:0 für die Bayern (47.).

Nachdem ein Treffer der Leipziger wegen einer Abseitsposition von André Silva nicht anerkannt worden war, sorgten die Bayern dann kühl für die Vorentscheidung. Musiala spielte von rechts Leroy Sané an, der den Ball aus kürzester Distanz nur noch zum 3:0 über die Linie drücken musste (54.).

Leipzig verkürzte durch einen sehenswerten Distanzschuss von Konrad Laimer nur noch (58.). In der Nachspielzeit erzielte Bayerns Joker Eric Maxim Choupo-Moting sogar noch den vierten Treffer für den Rekordmeister (90.+2).

Pfiffe gegen Nagelsmann bei Rückkehr

Bayerns Trainer Julian Nagelsmann wurde in Leipzig vor dem Spiel mit Pfiffen begrüßt. Er war vor der Saison von Leipzig nach München gewechselt. "Das kam nicht überraschend, ein Stück weit normal im Fußball, Emotionen gehören dazu" , sagte der Trainer. Die Ablösesumme kann durch Bonuszahlungen auf über 20 Millionen Euro steigen.

Die Bayern hatten vor der Saison auch Leipzigs Kapitän Marcel Sabitzer, Abwehrchef Dayot Upamecano sowie weitere Mitglieder aus dem Trainer- und Betreuerstab verpflichtet. Neben Nagelsmanns langjährigem Assistenten Benjamin Glück hatten sich auch die Co-Trainer Dino Toppmöller und Xaver Zembrod sowie der Psychologe Maximilian Pelka den Bayern angeschlossen.

Beide Teams nun in der Champions League im Einsatz

Für beide Mannschaften stehen nun die ersten Spieler der Saison in der Champions League an. Die Bayern beginnen am Dienstag (14.09.2021, 21 Uhr) beim FC Barcelona, die weiteren Gruppengegner sind Dynamo Kiew und Benfica Lissabon. Leipzig startet tags darauf ebenfalls um 21 Uhr bei Manchester City in die Europapokalsaison und trifft in der Gruppe später zudem auf Paris Saint-Germain und den FC Brügge.

In der Bundesliga sind beide Teams am kommenden Samstag (18.09.2021) wieder im Einsatz. Die Bayern empfangen dann um 15.30 Uhr den VfL Bochum, Leipzig spielt um 18.30 Uhr beim 1. FC Köln.

red/dpa/sid | Stand: 11.09.2021, 20:23