"Wir stehen hinter dem Trainer, geben Gas für den Trainer" , sagte Siegtorschütze Richter. Dardai sagte zudem: "Wir haben verdient gewonnen, aber wir hätten unbedingt das zweite oder dritte Tor machen müssen."

Beide Teams nun im DFB-Pokal im Einsatz

Im DFB-Pokal tritt die Hertha nun am Dienstag um 18.30 Uhr bei Regionalligist Preußen Münster an, in der Liga am Freitag um 20.30 Uhr bei der TSG Hoffenheim. Mönchengladbach hat im Pokal am Mittwoch um 20.45 Uhr (live ab 20.15 Uhr im Ersten) die Bayern zu Gast. Am Sonntag um 17.30 Uhr folgt das Liga-Heimspiel gegen den VfL Bochum.

sid/dpa | Stand: 23.10.2021, 20:28