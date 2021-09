Durch das 1:1 (0:0) am Samstagabend (18.09.2021) bleiben die Kölner mit acht Punkten in der oberen Tabellenhälfte, RB läuft mit vier Zählern weiterhin den eigenen Erwartungen hinterher. Anthony Modeste brachte die Kölner in der 54. Minute in Führung, Amadou Haidara gelang der Ausgleich (70.).

Zwei frühe Pfostentreffer

Es war direkt die erwartete mit offenem Visier geführte Partie. Fast wäre Leipzig nach nicht einmal fünf Minuten in Führung gegangen, Dominik Szoboszlai traf nach schöner Kombination aus kurzer Distanz, doch die Fußspitze des Ungars hatte sich hauchdünn im Abseits befunden (4.). Zwei Minuten später prallte ein Distanzschuss von Christopher Nkunku, der unter der Woche dreifach gegen Manchester City getroffen hatte, vom rechten Pfosten des Kölner Tors nach außen weg.

Köln hatte Glück, noch nicht in Rückstand zu liegen. Dennoch blieb der FC mutig und suchte wie von Trainer Steffen Baumgart gefordert auch das eigene Glück in der Offensive. Ondrej Duda verpasste in der 11. Minute einen Treffer Marke "Tor der Woche" nur knapp - sein Volleykracher aus halbrechter Position mit dem Außenrist knallte ebenfalls ans Aluminium. Aber Leipzig blieb das stärkere Team, Timo Horn musste gleich mehrfach rettend eingreifen.