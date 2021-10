Der 1. FC Köln hat auch am Freitagabend gegen Greuther Fürth seine starke Frühform in dieser Saison unter Beweis gestellt. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart gewann mit 3:1 und hat nun Tuchfühlung auf die internationalen Plätze. Fürth, das in Köln lange in Führung lag, steht weiter mit nur einem Punkt am Tabellenende.

Meyerhöfer lässt die Stimmung erkalten

Mit großer Euphorie und dem Großteil der 40.000 Zuschauer im Rücken starteten die Kölner in die Partie gegen Fürth. Doch in der siebten Minute ließen die Gäste das Stadion verstummen. Nach einem tollen Pass von Timothy Tillman tauchte Marco Meyerhöfer frei vorm Kölner Tor auf und tunnelte den herauseilenden Timo Horn zum 1:0 für den Aufsteiger.